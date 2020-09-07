У суботу, 5 вересня, глядачі телеканалу СТБ змогли насолодитися переглядом 7 випуску головного сімейного шоу країни «Звана вечеря». Які несподіванки приготували нам герої проєкту? І чому скандал на кулінарному шоу зараз обговорює вся країна? Дізнайтеся просто зараз!

У кулінарному батлі в суботу змагалися: відомий хореограф, чоловік ведучої Лілії Ребрик Андрій Дикий, блогерка Марина Шер, косметолог Олександр Гальперін, а також фітоняшка і співачка в декреті Вікторія ILCHY.

Першим до себе гостей покликав відомий хореограф і сім’янин Андрій Дикий. Для них він приготував закуску з лаваша з часником «Вогняне дихання», основну страву – свинячий шашлик «Загострення пристрастей» і на десерт ― кавун, маринований алкоголем, ― «Скажена ягідка». Для розваги Андрій запропонував своїм гостям потанцювати і насолодитися міцними алкогольними напоями.

На другий день на свою вечерю гостей запросила співачка в декреті Вікторія ILCHY. Вона приготувала яйця пашот «Мати драконів», на основне дівчина подала запеченого лосося «Фітоняшка», а десерт у співачки був з медом ― «Заборонене бажання». В кінці вечора Вікторія разом з гостями співала в домашньому караоке.

А ось косметолог Олександр Гальперін приготував для гостей справжнє свято правильного харчування! На закуску подав равликів під назвою «Ліфтинг», на основне ― запеченого кролика «Секрет молодості», на десерт ― безе «Ін’єкція ніжності». Страви косметолога здивували гостей, але розвага шокувала! Блогерка Марина Шер, яка занудьгувала від розмов про сім’ю, знайшла в квартирі Олександра незвичайний музичний інструмент ― саксофон. Вона не втрималася і почала з усіх сил дути в нього. В результаті косметолог запропонував Марині продезінфікувати інструмент після її гри. Після цих слів блогерка замовила таксі і зі скандалом поїхала додому.

Наступного дня гості не знали, чого очікувати від Марини Шер. Для них ефектна блогерка приготувала три страви: на закуску вона подала тарталетки з ікрою «Дорого-багато», на основне ― фаршировані перці «Глибоке задоволення» і на десерт ― вареники з вишнею «А що всередині?». На звану вечерю зібралися всі гості, крім … косметолога Олександра! Та все ж через деякий час Олександр приїхав до скандальної блогерки, і вони, нарешті, помирилися! Для розваги Марина Шер запропонувала зіграти у відому гру «Крокодил».

Наприкінці вечора гості дізналися оцінки за свої звані вечері. У підсумку, перемогу в 7 випуску шоу здобув відомий танцюрист Андрій Дикий!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ