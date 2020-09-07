Осінь — час, коли кожна модниця може дозволити собі експериментувати з образом, багатошаровістю і комбінуванням стилів, так званою еклектикою. Погода дає змогу легко поєднувати сукні та чоботи, пальто і човники, брюки і топи. Та важливо знати, які відтінки матимуть гармонійний вигляд восени 2020 року. Який колір посідає першу позицію сезону і завжди буде безпрограшним варіантом? Читайте в нашому матеріалі, які кольори в тренді восени 2020 року.

Почнемо відразу з кольорів, які восени 2020 року привернуть увагу навіть найбільш прискіпливих метрів моди. Згідно з дослідженням Інституту кольору Panton (Pantone Color Institute), в палітру увійшли 10 основних відтінків, які повною мірою передають атмосферу золотої пори року.

Amberglow — бурштиново-помаранчевий

Samba — притлумлений червоний

Sandstone — пісочний

Classic Blue — класичний синій

Green Sheen — жовто-лаймовий

Rose Tan — рожева засмага

Ultramarine Green — ультрамариновий зелений

Fired Brick — цегляний

Peach Nougat — нюдово-рожевий

Magenta Purple — пурпурово-фіолетовий

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На перший погляд може здатися, що все і так давно зрозуміло: влітку носимо зелений, а восени — жовтогарячий. Все як у природи. І почасти ви матимете рацію. Адже кожен новий цикл моди диктує основне правило — натуральність. Ви маєте гармонійно вписуватися в довкілля, яким упевнено крокуватимете у своїх справах або спроквола прогулюватиметесь із подругою. Гармонія і цілісність картини — ось що має виходити в результаті, коли ви опинитеся в оточенні золотого листя. Тому алгоритм досить простий: орієнтуємося на помаранчеві, червоні і коричневі тони, розбавляючи їх класичним синім і ніжно-рожевим.

Кольори в тренді восени 2020:

Бурштиново-помаранчевий

Притлумлений червоний

Пісочний

Класичний синій

Жовто-лаймовий

Рожева засмага

Ультрамариновий зелений

Цегляний

Нюдово-рожевий

Пурпурово-фіолетовий

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