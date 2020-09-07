Осінь — час змін. Тому кожному знаку зодіаку цікаво знати, що на нього чекає в такий переломний період. Докладний гороскоп на 8 вересня 2020 року від екстрасенсів СТБ читайте в матеріалі.

Овен

Постарайтеся зробити все, щоб не підвести людей, які вам довіряють. Поки ви користуєтеся високим авторитетом. Тому будьте зібраними, щоб його не втратити сьогодні.

Телець

Сьогодні потрібно багато говорити з близькими, батьками. Ви втратили позитивну і сімейну енергію. Саме тому відчуваєте спустошення. Заповнити втрачене можна душевною розмовою.

Близнюки

Будьте більш терпимим, щоб не образити близьку людину. Останнім часом ви дуже різкі, що заважає вам вибудовувати нові і необхідні знайомства. Ба більше, ця психованість руйнує ваші особисті стосунки.

Рак

Не приймайте близько до серця те, що вам скаже сьогодні оточення. Дедалі частіше ви нагадуєте губку, яка вбирає весь негатив і аналізує сказане іншими. Але пам’ятайте, що всім подобатися неможливо. Живіть собі на втіху.

Лев

Левам час зробити перерву. Ви постійно біжите за чимось, а щовечора відчуваєте емоційну порожнечу. Зірки рекомендують скласти план, за яким будете діяти. Поки у вас одна хаотичність.

Діва

Ваш організм на межі виснаження. Прислухайтеся, що вас турбує. Багато сил витрачаєте на роботу і побут. Спробуйте поговорити і поспілкуватися з тим, хто заряджає вас на позитив.

Терези

Терези рішуче налаштовані на новий етап життя. І це правильно. Ви тривалий час не виходили із зони комфорту, але щоб іти далі, зараз доведеться постаратися.

Скорпіон

Повеселіться від душі, навіть можете пробувати щось нове. Сьогодні для вас відкриті будь-які двері. Експерименти зі стилем і зовнішнім виглядом будуть одним із кращих і виправданих ризиків за все життя.

Стрілець

Не поспішайте, хоч би як цього хотіло ваше серце. Заспокойте свої пориви, щоб потім вийти переможцем, з гордо піднятою головою і не розбитим серцем.

Козеріг

Сьогодні секретом вашого успіху буде відмінне почуття гумору. Не бійтеся на повну проявити свою кмітливість. Ба більше, хороший і доречний жарт — показник інтелекту.

Водолій

Ви чекали змін в особистому житті, а отримали тишу у відповідь на свої почуття. Змиріться, деякі люди не зобов’язані вас любити або відчувати симпатію. Що швидше ви це зрозумієте, то краще буде для вас. Ваша людина сама знайдеться.

Риби

Не ризикуйте, для вас це може обернутися крахом. Краще провести цей день тихо, спокійно, з близькими людьми. Також постарайтеся обговорити всі старі і не закриті проблемні питання. Мабуть, вони донині руйнують ваші взаємини.

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