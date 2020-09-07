Нещодавно відбулася прем’єра 10 сезону улюбленого кулінарного шоу «МастерШеф». Але якими будуть учасники? І що на кухні проєкту робили гуру українського шоу-бізнесу Монатік і Настя Каменських? Про це і не тільки дізнаєтеся в нашому ексклюзивному інтерв’ю з незмінним суддею «МастерШеф»-10 Ектором Хіменесом-Браво.

Глядачі вже встигли насолодитися переглядом другого випуску «МастерШеф»-10. А хто з учасників здивував вас найбільше?

Була учасниця Марина, яка професійно грає в хокей. У суботу вона привезла свій швидкий варіант медовика. Я був у шоці, що за 40 хвилин дівчина змогла приготувати традиційний десерт, який зазвичай займає дуже багато часу. Він був не надто солодкий, просочений, хороший баланс смаку. Він був настільки смачним, що коли всі учасники пішли, я його з’їв до крихти!

На ваших сторінках у соцмережах дуже багато фотографій і відео залаштунків проєкту. Майже на всіх цих фото ви в масці. Важко зніматися по 12 годин на день у масці?

Звичайно, під час карантину ми користуємося всіма необхідними захисними засобами, всі повинні були пройти тест на коронавірус перед тим, як почалися зйомки шоу. Всі співробітники і учасники завжди носять маски і тримають дистанцію. Дуже жорсткий контроль температур. Коли ти приходиш на роботу і йдеш зі зйомок, тобі міряють температуру. Всі учасники живуть тільки в готелі і нікуди не ходять. Судді дуже акуратно поводяться, поза зйомками завжди надівають маски і практично ні з ким не спілкуються близько, щоб виключити будь-які ризики.

А який конкурс запам’ятався вам найбільше?

Мені запам’ятався найбільше конкурс із запрошеними зірками: Настею Каменських і Дмитром Монатіком! Тоді вони були капітанами, і саме під їхнім керівництвом учасники готували свої страви. Було дуже круто бачити, як вони готують, як спілкуються з учасниками, адже артисти дуже серйозно підійшли до змагання. Їм було дуже весело, вони круто провели час. І водночас, вони зрозуміли, наскільки важко брати участь у цьому проєкті! Загалом, було дуже цікаво спостерігати за тим, як на кухні «МастерШеф» готували Монатік і NK!

А чому глядачі мають неодмінно подивитися 10 сезон шоу «МастерШеф»?

Це ювілейний, крутий і найважливіший сезон! Ми провели нереальну роботу з кожним учасником кастингу! У нас будуть нові конкурси, у нас крута команда суддів! І цей, 2020 рік, дуже складний через пандемію і всі ті події, які склалися через коронавірус. Тому всім потрібен «МастерШеф», щоб забути про проблеми і просто насолоджуватися життям!

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