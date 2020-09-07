Топ-5 нескладних рецептів бургерів допоможуть вам здивувати своїх близьких популярною стравою. Секрети приготування домашніх бургерів від учасників «МастерШеф» знайдете в матеріалі.

Чизбургер

Інгредієнти:

Приготування:

Можна збирати бургер. На нижню частину булки покласти лист салату, полити невеликою кількістю соусу. Потім викласти котлету з сиром, помідор, цибулю, солоний огірок і накрити верхньою частиною булочки.

Розрізати булку навпіл і підсушити її на сковороді або в тостері.

Нагріти сковороду, налити в неї олію і дочекатися, поки вона не почне диміти. Взяти 130 грамів охолодженого фаршу, надати йому форму котлети і викласти на сковорідку. Обсмажувати з кожного боку по 4-5 хвилин доти, поки котлета не стане рум’яною. Коли вона буде готова, покласти на неї шматочок сиру.

М’ясо і жир нарізати, додати сіль і приправи, прокрутити через м’ясорубку. Фарш не м’яти! Закрити плівкою миску з фаршем, і поставити в холодильник на годину.

Монте-Крісто бургер

Інгредієнти:

Приготування:

Робимо сирне фондю. Налити вино в розігріту каструлю і довести до кипіння. Змішати тертий сир з борошном і поступово додавати його невеликими жменьками в каструлю. Перемішувати до ти, поки сир повністю не розплавиться. Залишити фондю на мінімальному вогні.

Готуємо чипси з прошуто. Розігріти духовку до температури 190 °С. Викласти шматочки прошуто на змащене олією деко і тримати в духовці 5—6 хвилин, поки вони не стануть хрусткими.

Наступний крок: смажені булочки. У середній посудині змішати яйця, вершки, цукор, сіль і екстракт ванілі. Занурити в тісто кожну булочку. Розігріти олію у великій каструлі до 185 °C. Опустити булочки в олію приблизно на дві хвилини — в результаті вони повинні стати золотистими.

Переходимо до котлет для бургера. Змішати печериці, сіль і перець, додати суміш в яловичий фарш і перемішати. Тепер розділити фарш на чотири рівні частини і сформувати котлети. Викласти їх на сковорідку і готувати на середньому вогні до того рівня прожарювання, який потрібен.