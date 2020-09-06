Ще років зо два тому найжорсткішим і найвимогливішим суддею на кулінарному проєкті «МастерШеф» вважався Ектор Хіменес-Браво. Але тепер це звання розділяє з ним Володимир Ярославський, якого кулінари-аматори теж і бояться, і люблять, і поважають. Та чому Володимир досі не знайшов свого фаворита серед учасників? І чому любить їздити з Ольгою Мартиновською в гості до Ектора? Читайте ексклюзивне інтерв’ю з крутим суддею проєкту «МастерШеф» Володимиром Ярославським просто зараз!

Яка страва 10 сезону вас здивувала найбільше?

Ми відзняли тільки половину сезону, тому про здивування рано говорити. Просто можу сказати, що в 10 сезон учасники прийшли цікаві, більш підготовлені, ті, які вже знають, як смажити лосося, знають, що таке зелене масло… Загалом, я думаю, що наше покликання «нести знання людям» ― працює ! Тому що будь-хто, хто дивиться нас з дому і стежить за кулінарією, може справді створювати цікаві і класні речі!

Цього року на «МастерШеф» прийшли люди з дуже цікавими, життєвими історіями. Ви, як шеф, не втомлюєтеся від такої кількості нових людей?

Ні, тому що мені було дуже цікаво слухати про життя українців. Адже кожна людина особлива! І слухати історії з незвичайних життів наших людей ― це завжди цікаво! Мені здається, що саме завдяки таким крутим людям це буде цікавий, кльовий і дуже незвичайний сезон!

У першому випуску на шоу прийшла дівчина, яка з батьками робить самогон. В Instagram недавно ви похвалилися новенької пляшкою міцного напою. Це збіг?

Це був не її подарунок. Домашню настоянку мені привіз керівник проєкту Андрій Пишний. Я якось побачив у соцмережі, що після зйомок вони п’ють домашню настоянку, прокоментував йому сторіз, і вже наступного дня він мені привіз домашненьку, смачненьку настояночку (усміхається. ― Прим. ред.).

А з капітаном поліції на риболовлю вже встигли з’їздити?

На жаль, ні, адже зараз ми всі в зйомках…

А як проходять зйомки на карантині? У чому полягають найбільші труднощі?

Насправді, нам нескладно, адже всі дотримуються правил карантину. Всі в колективі носять маски, але виїзні конкурси цього року скасували. Дуже багато людей мене питали, чому немає виїзних конкурсів. Так ось, це через те, що не можна проводити масові зібрання.

А учасники працюють на кухні в масках?

Так, звісно! Ми всі здали аналізи на коронавірус, учасники ні з ким не спілкуються, живуть у готелі та дотримуються карантину.

А чого саме глядачам очікувати від нового сезону?

Цікавих конкурсів, крутих нововведень, незвичайних учасників. Узагалі, яка ідея «МастерШеф»? Що будь-яка людина за належного старання і навчання може досягти будь-яких висот! Тому ми готуємо для вас купу цікавинок!

Як вам дався перехід від професіоналів до аматорів? Зросли вимоги до кухарів?

Звичайно ж, до аматорів ми почали ставитися більш строго, ніж до учасників попередніх сезонів. Тому що після професіоналів у нас все одно завищені вимоги. Ну, іноді ми робимо поправку на те, що вони не все знають. Ми іноді можемо навіть бути дуже лояльними (сміється. ― Прим. ред.). Звичайно, ми вказуємо учасникам на їхні помилки, але поводимося лояльніше при ухваленні рішень. Ми ж розуміємо, що до нас прийшли люди, які готують вдома.

А що саме робили NK і Монатік на кухні «МастерШеф»?

Це дуже цікаво! Вони приходили і готували разом з учасниками шоу! Того дня вони були капітанами команд. Провести весь день із зірками такого рівня було дуже круто! Після конкурсів ми разом вечеряли. Це дуже класно і мегацікаво! Я дуже вдячний за таку можливість шоу, що, будучи суддею, я зміг поспілкуватися з такими талановитими людьми!

А що саме вони готували? Свої улюблені страви?

Так! Вони готували меню, яке хотіли б бачити у себе вдома. Ми їх розпитували про улюблені страви, подорожі, про сім’ю і смаки.

А хто, на вашу думку, краще впорався з капітанством ― NK чи Монатік?

Мені здається, що такі люди самі по собі ― лідери! Тому тут не можна сказати, хто з них справився краще, а хто ― гірше. У Насті були більш вишукані смаки, і їй готували страви на пару, без жиру, шкоди для фігури. А Діма вибирав зовсім інші інгредієнти: і з майонезом, і з цукром, і з шоколадом. Це було дуже круто!

Керівник проєкту привідкрив завісу ― в цьому сезоні з учасниками працюватиме Едик Канарян! Що він там робив?

У нас був дуже цікавий конкурс у лісі. Ми відправляли учасників у ліс, щоб вони готували свої страви з того, що знайдуть. І звичайно ж, ми брали їм на допомогу професіоналів. Усіх тих, хто нам знайомий і хто добре показав себе в проєкті.

А у вас уже з’явилися улюбленці в 10 сезоні?

Ні. Тому що зі своїми фаворитами я визначаюся в другій половині проєкту, десь під кінець. Для мене вони всі зараз приблизно на одному рівні.

А що ви робите між зйомками? Ваша суддівська трійка рве всі тренди в TikTok!

Ми розмовляємо, знімаємо сторіз, прямі ефіри. Ми з Ектором і Олею разом їздили в McDonalds і купували їжу для знімальної групи. Вони там сміялися, веселилися, знімали сторіз. Усі подумали, що ми поїхали в Мак для себе щось купувати, але ні. Ще після зйомок ми їздили до Ектора в гості, і ось тоді ми зняли одне з перших відео для TikTok. Скоро буде ще день народження в Олечки, якраз під час зйомок. Зараз ми думаємо, що ж їй таке особливе підготувати…

Ви дуже тісно спілкуєтеся з іншими членами журі. Зізнавайтесь, часто вечеряєте разом?

Звісно! Це дуже чесно! Ми дуже багато часу проводимо разом. Адже крім зйомок ми часто ділимося одне з одним крутими рецептами, знаннями.

А що ви любите їсти в перервах між зйомками?

Ой, розкрию великий-великий секрет Ектора! Він найчастіше віддає перевагу білковій їжі. А я можу їсти і суші, і крильця, замовляю собі іноді люля-кебаб. А іноді їм і здорову їжу, салати і рибу. Оля їсть дорадо, лосося і курча.

Але на обіді ви не наїдаєтеся, адже часто куштуєте по кілька разів страви учасників.

Ну, так, адже їхні страви ― нереально смачні! У новому сезоні вас, як і мене, учасники здивують своїми кулінарними здібностями!

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