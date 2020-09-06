Гороскоп на тиждень з 7 по 13 вересня 2020 року розповість, які повороти долі і труднощі підготували зірки для кожного знаку зодіаку. Чого краще уникати, а на що, навпаки, варто звернути увагу? Хто може докорінно змінити своє життя, а кому треба знайти час для медитації? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 7 по 13 вересня 2020 року від експертів СТБ.

Гороскоп на тиждень для Овна

Овни будуть повністю зайняті домашніми справами. На початку тижня виділіть час на вигідне придбання для облаштування оселі. Цього тижня ви налагодите відносини з друзями і керівництвом, якщо раніше у вас були проблеми. Тим, хто планує поповнення сімейства, можна очікувати зачаття.

Гороскоп на тиждень для Тельця

Новий тиждень у вас буде дуже комунікативним. Використовуйте його для налагодження нових знайомств і дружніх зв’язків. Якщо буде можливість, відвідайте друзів, особливо тих, які живуть не дуже близько від вас і яких ви не бачили давно.

Гороскоп на тиждень для Близнюків

Для Близнюків настав час відпочити і відновити сили. Довіртеся інтуїції і не ризикуйте без необхідності. На початку тижня, як попереджають зірки, можливі безглузді помилки. Ці сім днів ― не найкращий час для великих покупок, відкладіть шопінг на наступний тиждень. Краще заплануйте майбутні подорожі і зробіть генеральне прибирання в будинку. Будьте обережні з вікнами і дзеркалами.

Гороскоп на тиждень для Рака

Постарайтеся забути про те, що ви хочете у відпустку. Ви тільки погіршите свій настрій і втратите дорогоцінний час. Зараз вам краще взятися за роботу. Вихідні дні будуть сприятливими для розмов, зустрічей з друзями і прогулянок на свіжому повітрі. Постарайтеся не ухвалювати важливих рішень, краще займіться дрібними справами, особливо у сфері фінансів.

Гороскоп на тиждень для Лева

Для Левів особливо вдалим буде кінець тижня. Вам усміхнеться успіх у новому починанні. Не уникайте спілкування з друзями і колегами, адже так ви зможете налагодити відносини і поліпшити свій імідж. Вихідні проведіть більше з сім’єю або коханою людиною. Віддайте перевагу спокійним розмовам і вечорам, де ви будете багато говорити наодинці.

Гороскоп на тиждень для Діви

Початок тижня для Дів буде дещо напруженим, зате його середина ― вдалою. Ваше фінансове становище значно покращиться, вдасться отримати додатковий прибуток. Якщо вам захочеться змін, змініть інтер’єр вашої квартири. Вихідні проведіть зі своєю сім’єю. Якщо між вами є якісь конфлікти, кінець тижня ― вдалий час, щоб їх вирішити.

Гороскоп на тиждень для Терезів

На цьому тижні бажано з обережністю поставитися до нових знайомств. Однак не забувайте, що крім роботи у вашому житті є й інші сфери зайнятості. Тому затримки допізна не принесуть бажаного результату. Краще постарайтеся і зробіть поставлені перед вами завдання швидше. У другій половині тижня більше часу проводьте разом з вашою коханою людиною, це допоможе вам зарядитися позитивними емоціями і гарним настроєм.

Гороскоп на тиждень для Скорпіона

Для Скорпіонів настав час відпочити і відновити сили. Довіртеся інтуїції і не ризикуйте без необхідності, тому що на початку тижня, як попереджають зірки, можливі втрати і безглузді помилки. Новий тиждень ― найкращий час для великих покупок, планування майбутніх подорожей і прибирання в будинку.

Гороскоп на тиждень для Стрільця

Перед новим тижнем вам варто запастися амбіціями, цілеспрямованістю і позитивом! Тиждень буде дуже насичений подіями на роботі, але таке навантаження не мине безслідно ― ви зможете поліпшити своє становище в компанії і підвищити заробіток. Але водночас не забувайте і про власні потреби, працювати ― це добре, але відпочинок ніхто не скасовував. Не жертвуйте своїм особистим часом, особливо, якщо це не виправдано.

Гороскоп на тиждень для Козерога

Якщо ви докладете зусиль, ваше особисте життя і справи підуть вгору. Ви і самі по собі будете більш енергійними і працьовитими на цьому тижні. Не бійтеся робити перший крок і запрошувати на прогулянку або чашку кави того, хто вам подобається.

Гороскоп на тиждень для Водолія

Новий тиждень обіцяє Водоліям багато несподіваних ходів і поворотів долі! Будьте готові, що ваше життя буде насиченим і зажадає від вас сил та енергії.

Єдина сфера життя, яка буде в спокої і гармонії, ― це робота. Приділіть більше уваги вашим стосункам ― додайте в них трохи романтики, щоб нагадати своїй коханій людині про почуття. Самотні представники знака можуть зустріти свою другу половинку ― це станеться в людному місці, тому будьте уважні.

Гороскоп на тиждень для Риб

На Риб очікує досить емоційний тиждень. Ваші бажання не будуть збігатися з вашими можливостями. Складіть чіткий план важливих і неважливих справ і навчіться їх правильно розподіляти. Втім, астрологи все одно не рекомендують братися за вагомі справи, відкладіть їх на наступний тиждень.

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