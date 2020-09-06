Гороскоп на 7 вересня 2020 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в понеділок. Що особливого повинно відбутися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на 7 вересня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Можливе посилення головних болів, травми від ударів або порізів. Наберіться сил і терпіння, день складний. Щоб не витрачати свої ресурси, не поспішайте, по можливості відпочиньте. Сильне внутрішнє перенапруження призводить до занепаду сил.

Телець

Хороший період для дружнього спілкування, для любові і сімейного життя. Період сприятливий для залучення уваги до своїх справ світських осіб і впливових осіб. Від них можна чекати розуміння, допомоги та підтримки, в тому числі матеріальної і фінансової.

Близнюки

Легко можете зловити на логічній помилці партнера або опонента, завдяки чому можете отримати певні бонуси. Озвучуйте свої ідеї, побажання, не бійтеся робити конструктивні зауваження, переглянете спосіб своєї активності, і в результаті ви можете вийти на новий рівень з багатьох сфер.

Рак

Це хороший день для закріплення дружби з протилежною статтю, для проведення свят, вечорів, зустрічей. З’являється можливість зміцнити сімейні стосунки, ви здатні доставити багато радості і задоволення вашим рідним і близьким.

Лев

Зростає впевненість в собі, сила волі, здатність реалізації планів, розумова рухливість. Легше будуть долатися перешкоди, тому протягом дня ви здатні виконати великий обсяг роботи.

Діва

Підвищується ваша творча активність, яка допомагає не тільки вам, а й оточуючим розробляти нові ідеї, впроваджувати існуючі проєкти, правильно використовувати свій талант, а також отримані знання у своїй професійній діяльності.

Терези

Ваш оптимізм дозволить вам оптимально вирішити багато виробничих і комерційних проблеми. Ви отримаєте радість від спілкування з улюбленими членами сім’ї. Слушна нагода для аналізу своїх уподобань і почуттів, ви правильно оцінюєте партнера і його ставлення до вас.

Скорпіон

Ви можете знайти особливі переваги, завдяки давнім друзям або ситуаціям, в яких ви зможете проявити свою індивідуальність. Вам приходять нові ідеї, ви, будуєте плани і знаходите підтримку однодумців.

Стрілець

Намітьте на цей день офіційні візити, відвідування вищих і офіційних організацій, переговори і відповідальні виступи. Ви активні в спілкуванні, в утвердженні власної думки і вираженні своїх інтересів, що може надати неоднозначний вплив на ваші сімейні та любовні стосунки.

Козеріг

Для успішного вирішення ділових проблем і вашого просування, необхідні самодисципліна і підхід до питань з холодною головою. Можливі контакти з цікавими людьми, професіоналами своєї справи. Відвідуйте конференції, виступайте, спілкуйтеся і ви зможете зав’язати нові, в тому числі і міжнародні зв’язки на основі наукових або інших інтересів.

Водолій

Слушна нагода для того, щоб провести час з дітьми і коханою людиною, займатися творчими справами. Хороший день для покупки сучасної техніки, для продумування нових проєктів.

Риби

Не слід приймати важливих рішень, так як в стані невпевненості в собі можна легко припуститися помилок. Зведіть до мінімуму можливість особистих зіткнень, протистояння з начальством і владою, офіційними організаціями. Вас потягне до сильних, енергійних людей, але підтримувати відносини з ними ви зможете тільки на взаємовигідних умовах.

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