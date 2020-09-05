Стала відома двадцятка кращих кулінарів-аматорів України! Учасники «МастерШеф»-10, які пройшли кастинг, уже приміряли на себе заповітні білі фартухи і готові боротися за головний приз. Фото та інформацію про кожного учасника «МастерШеф» 2020 знайдете в нашому матеріалі.

Роман Петрушенко

Роман народився в місті Кропивницький. 36-річний учасник обожнює свою дружину і сина. Дуже пишається своєю роботою, адже відпрацював 15 років у шахті, а зараз на пенсії по інвалідності та за вислугу років. Готувати почав саме після виходу на пенсію. Тепер він зберігає сімейне вогнище, а дружина працює і приносить основний дохід. Роман готує синові солодощі, любить пекти м’ясо і багато іншого. За акціями в «АТБ» купив книжки Ектора Хіменеса-Браво і за ними готує те, на що може знайти продукти. У 10 сезоні «МастерШеф» хоче вчитися і змінити харчування, яким годують шахтарів у нашій країні.

Ірина Маленко

Ірині 34 роки, вона заміжня і виховує двох синів. Народилася в Донецькій області, росла на Західній Україні і вже більше 15 років живе в Олександрії. Педагог за освітою. Після скорочення в освітній сфері вирішила пекти пряники і десерти вдома, що неймовірно її надихає. Обожнює риболовлю і активний відпочинок.

Марія Борисова

Марія родом з Києва, їй 35 років. Учасниця заміжня, виховує двох синів. Тривалий час працювала дизайнером в IT-компанії, але її закрили. Тоді зайнялася відкриттям салонів краси, які спеціалізувалися на манікюрі. Пізніше закинула цю справу. Зараз продає макаруни в інтернеті. Уже давно Марія не їсть м’яса. «МастерШеф» для неї ― як життя, оскільки вона любить спостерігати за людьми і вчитися всього нового.

Олексій Жидких

Олексій родом з міста Миколаєва. У свої 30 років він розлучений, виховує сина. Олексій ― учитель історії в Академії дитячої творчості з поглибленим вивченням ремесел. Обожнює працювати з дітьми. Намагається бути сучасним учителем. Захоплюється грою в «Що? Де? Коли?», був капітаном збірної Миколаєва. Для нього історія ― це ключ до розуміння людства. Завжди на уроках наводить приклади з їжею, вивчає історичні легендарні страви. Мріє приготувати морську свинку, але вони ― декоративні.

Алекса Антонова

Алекса родом з Києва. 25-річна учасниця незаміжня, за освітою ― архітектор, але зараз працює в двох IT-компаніях. П’ять років працювала аніматором з дітьми, тому що їй це дуже подобається. Мріє відкрити місце, в якому збиратимуться люди за інтересами. Дуже любить вареники з чорницею. Прийшла на «МастерШеф» для того, щоб подолати свої страхи, качнути себе, вийти із зони комфорту. Друзі підтримують її участь, навіть прийшли на кастинг разом з нею. Пристрасно захоплюється йогою.

Катерина Дем’янова

27-річна Катерина родом з Києва. Незаміжня. Працює старшою інспекторкою поліції Дарницького району, уже понад 10 років займається розслідуваннями квартирних крадіжок. Почала готувати для себе на роботу, а тепер готує для всіх друзів. Хоче ризикнути і спробувати щось нове. Коронна страва ― м’ясо. Зараз готова починати новий етап у своєму житті. Обожнює дивитися «МастерШеф». Мама не підтримує Катю в прагненні готувати, бо знає, як важко довго стояти біля плити. Раніше Катерина займалася карате, а зараз любить риболовлю, полювання, збирати гриби, підводне полювання.

Аліна Матвійчук

Аліна з міста Кам’янець-Подільський. Їй 25 років, заміжня. Навчалася в школі в Італії, де живе її мама, але потім повернулася до рідного Кам’янця-Подільського. В Україні здобула спеціальність хіміка. Працювала інженером-технологом на цементному заводі в Брюсселі, де і вийшла заміж за свого колегу. Встигла повернутися в Україну до карантину. Аліна любить готувати, колись тримала свою кав’ярню. Любить машини і стрільбу, навіть стала КМС зі стрільби з пневматичної зброї.

Яна Балог

Яна Балог народилася в місті Мукачево. 23-річна дівчина незаміжня, зараз живе в Ужгороді і вчиться на медика. Дуже любить готувати, особливо кондитерські вироби. Обожнює Лізу Глинську і вважає її своїм прикладом. Усі друзі Яни люблять її десерти, хвалять кулінарні здібності. Сім’я досі не може повірити в те, що вона заповнила анкету на «МастерШеф», але всі її дуже підтримують. Мріє готувати смачну їжу, яка буде корисна для здоров’я.

Іван Козир

Іван родом з Дніпра. Він ― 33-річний холостяк, який раніше навчався на технолога і добре знає хімію. Зараз займається бодибілдингом. Раніше отримав травму, через що більше не виступає в паверліфтингу. Заробляє тренерством, а також розробляє дієти, курси харчування для своїх клієнтів. Хоче змінити своє життя, бо спортом вічно займатися не буде. Готує для себе. Володіє власним цехом з виробництва в’яленого м’яса. Сам в’ялить, розвозить і продає продукти.

Марина Шмалько

33-річна Марина родом з Києва. Заміжня. Має дві освіти ― стиліст і кондитер. Вивчилася на кондитера, але не змогла працювати в тих умовах, які були на виробництві. Зараз працює стилістом і художником по костюмах у кіно, рекламі, співпрацювала зі Світланою Бережною. Кондитерка залишилася тільки віддушиною для Марини. Вона купила собі багато техніки для приготування десертів. Прийшла на «МастерШеф» для того, щоб перемогти і потрапити в найкращу школу кулінарії в світі. Готова покинути основну роботу і відкрити свою кондитерську. Чоловік дуже підтримує її прагнення готувати.

Марія Кривенко

Марії 24 роки. Вона незаміжня, народилася в Одесі, недавно переїхала до Києва. За освітою ― філософ. Займалася театром, грала в постановках міського масштабу. Працювала офіціанткою, продавчинею-консультанткою одягу і весь цей час підробляла моделлю. Любить кулінарію, адже для Марії це віддушина. Тартар ― її найулюбленіша страва, і саме за ним дівчина оцінює заклади. Створила свій блог про приготування страв. Фідбек від кулінарії в інтернеті надихнув Марію заповнити анкету на участь у «МастерШеф»-10.

Дмитро Балита

Дмитро живе у Львові. Йому 24 роки, неодружений. Закінчив політехнічний університет, вирішив не повертатися в Калуш і знайшов роботу у Львові. Займається фотостудією і проведенням весіль. Готував завжди, це одна з його улюблених справ. Коли залишився сам у Львові, почав розбиратися в кулінарії. Обожнює готувати гарячі страви і випічку. Хоче відкрити доставку їжі.

Олексій Савчук

Олексій ― ще один учасник зі Львова. Йому 38 років, розлучений. За фахом електрик. Зараз займається підприємництвом. Працює з пам’ятниками, ремонтами, металобрухтом. Любить готувати, це його хобі. Після розлучення з дружиною готує собі сам. Любить експериментувати на кухні.

Едуард Мішуга

Едуард ― учасник з Харкова. Йому 28 років, живе в цивільному шлюбі. За освітою ― програміст і менеджер з продажу. Полюбив готувати з дитинства, робив це разом з мамою. Після армії пішов кур’єром у піцерію. Туди ж його запросили на роботу кухарем. Тоді йому не сподобалося працювати на кухні, і хлопець знайшов себе в продажах. Пишається своєю самодостатністю. Його можна залишити де завгодно, і він адаптується і виживе. Любить Лізу Глинську і Женю Клопотенка. Хотів би допомогти мамі поправити здоров’я, якщо переможе.

Іра Раковчен

Ірина родом зі столиці. Їй 23 роки, вона заміжня і виховує доньку. Крім цього, в неї ще є п’ять котів і дві кав’ярні. У своєму закладі вона працює кондитером, прибиральницею і таргетологом. Гроші на кав’ярню Іриній сім’ї подарували друзі на бейбі шавер, тому що вирішили, що це весілля. Подружжя не розгубилося, доклало заощаджень і відкрило перший заклад. Так їхні справи йдуть угору. На «МастерШеф» Іра хоче поліпшити свої знання і показати, на що здатна.

Яна Корж

Яна народилася в Черкасах. Їй 23 роки. Заміжня, виховує дочку і любить займатися всім, тому що зараз вона в декреті. Працює психологом у школі, логопедом вдома, музкерівницею в садку і робить фотозони. Любить рух, тому бере все, що може взяти на себе. Залюбки готує на всю сім’ю. Працює і з випічкою, і з м’ясом. Щовихідних влаштовує шашлики, любить приймати гостей вдома.

Юлія Венедиктова

Юлія родом з Харкова. Їй 30, живе в цивільному шлюбі. Працює у сфері зачісок, у неї навіть є свій салон-школа «Юля Краса». Дуже цілеспрямована і розумна. Виросла в бідній сім’ї, завжди працювала, щоб дозволити собі те, що хоче. Мріє відкрити ресторан, у якому крім їжі будуть ще робити і зачіски.

Олександр Горчаков

Олександр родом із центральної частини нашої країни ― Вінниці. Йому 24 роки, одружений. Займається доставкою їжі по Вінниці і створенням авторських гострих соусів. Його натхненниця ― бабуся. Любить експериментувати зі смаками, готувати гострі соуси з бананами, м’ятою … Читає книги Гордона Рамзі й інші, бо в училищі йому дали базу, а далі довелося пізнавати все самому. До роботи на кухні продавав взуття, був системним адміністратором. Кілька років тому повернувся в кулінарію. Хоче відкрити свій заклад, у якому було б сучасне прочитання української кухні.

Марина Кобчук

Відома хокеїстка Марина Кобчук родом з Ірпеня. Їй 21 рік, незаміжня. Дівчина навчається на бухгалтера і на реабілітолога. Грає в хокей за збірну України. Все життя в спорті. Танцювала, після 9-го класу вступила на фізмат, але тренер з фізкультури відправив її в хокей. Чемпіонка світу, України, віцечемпіонка країни з хокею. Любить готувати, тому дивиться «МастерШеф» з 2012 року. Не потрапила на минулий сезон шоу, бо була на чемпіонаті. Готує все, але найбільше любить випічку.

Богдан Сиротенко

Богдан родом із сонячної Одеси. Йому 27 років, одружений. Він архітектор, дизайнер інтер’єру. Захоплюється живописом, графікою та дизайном одягу. Любить готувати ще з дитинства. На спір заповнив анкету і прийшов на проєкт.

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