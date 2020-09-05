Гороскоп на 6 вересня 2020 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в неділю. Що особливе може статися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на 6 вересня від екстрасенсів СТБ.

Овен

З негативними думками, які непокоїтимуть у цей день, потрібно боротися за допомогою активних дій ― причому що більше справ ви заплануєте, то краще.

Телець

Спілкування, до якого схилятимуть вас люди, нав’язуючи телефонні розмови і листування в месенджерах, користі не принесе, а час і енергію відбере.

Близнюки

Головне у спілкуванні з близькими людьми ― стримувати емоції, в іншому разі велика ймовірність того, що вони дадуть відповідь вам тим самим, і тоді конфлікту не уникнути.

Рак

У запалі сварки кохана людина може наговорити вам зайвого ― не варто приймати близько до серця її слова, вона хоче вколоти вас якомога болючіше, а насправді так не думає.

Лев

Можлива пропозиція швидкого і легкого заробітку, з якою до вас звернеться малознайома людина ― не погоджуйтеся на неї, не роздумуючи, швидше за все, вона виявиться не такою вже й вигідною.

Діва

У цей день треба відмовитися від будь-яких ― навіть незначних ― фінансових операцій: велика ймовірність помилки, яка поставить під удар усю справу.

Терези

Не варто займатися самокритикою ― сьогодні вона замість користі принесе лише шкоду, точніше, серйозний удар по самооцінці, так що краще не ризикувати її станом.

Скорпіон

Енергетичні вампіри можуть влаштовувати провокації, щоб отримати вашу реакцію, ― не варто йти у них на поводу, краще проігнорувати їхні агресивні випади.

Стрілець

Небажано ділитися з ким-небудь своїми професійними ідеями ― їх можуть украсти у вас і видати за свої, та й таку річ, як вроки, ще ніхто не скасовував.

Козеріг

Зважаючи на неможливість об’єктивно оцінити всі фактори ― як позитивні, так і негативні ― будь-яке рішення, ухвалене в цей день, може виявитися помилковим, тому краще від нього утриматися.

Водолій

Можлива поява в житті людини з минулого, з якою вас колись пов’язували близькі стосунки: не варто покладати на цю зустріч особливі надії, швидше за все, вона їх не виправдає.

Риби

Необхідно буде приділити увагу літнім родичам ― у цей день вони, як ніколи, потребуватимуть цього, так що не варто шкодувати для них свого часу і душевних сил.

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