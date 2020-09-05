Сьогодні в ефірі телеканалу СТБ глядачі змогли насолодитися переглядом другого випуску 10 сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Минулого тижня учасники продемонстрували суддям свої коронні страви. Але як претенденти на головний приз проєкту відреагували на те, що їх змусили ловити рибу і збивати масло власними руками? Подробиці ― далі в матеріалі.

Сьогодні судді проєкту відбирали найкращих кулінарів-аматорів, яким пощастить боротися за звання МастерШеф! Цього тижня, за новими правилам шоу, учасники змагалися за місце у проєкті, виконуючи завдання у трьох різних категоріях: м’ясо, риба та десерти.

Першими за своє місце під сонцем боролися учасники, які обрали категорію «Риба». Та щоб приготувати вишукану страву, амбітним аматорам довелося ловити здобич з бочки… власними руками! І лише спіймавши потрібну рибину, вони бралися до справи. На приготування страв судді дали учасникам 45 хвилин.

За такий самий проміжок часу свою страву повинні були приготувати конкурсанти, які працювали з м’ясом. Та щоб ускладнити завдання, судді змусили учасників зіграти в дартс. Кожен «м’ясоїд» по черзі вибивав для себе кульку за допомогою дротика. Ці червоні кульки були прив’язані до столів, на яких стояв певний вид мяса – від дешевих до дорогів сортів. Тільки «вигравши» своє м’ясо, учасники починали готувати страви.

Одне з найважчих завдань чекало на тих учасників проєкту, які обрали категорію «Десерти». За 45 хвилин вони повинні були не тільки зробити вишуканий десерт високої кухні, а й самотужки збити для нього масло! Тільки на приготування масла в конкурсантів пішло більше половини часу!

Хто ж зумів підкорити суддів проєкту своїми кулінарними талантами? А хто ледь не відмовився від шансу пройти в 20-ку найкращих кухарів-аматорів країни? Дивіться просто зараз!

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