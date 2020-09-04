«Вікна-новини» святкують ювілей: 25 років в ефірі!

Сьогодні інформаційно-аналітична програма «Вікна-новини» на СТБ відзначає 25 років з дня першого виходу в ефір. 4 вересня 1995 року у прямий ефір на частотах УТ-2 вийшов перший випуск програми «Вікна-новини». Це була перша в Україні незалежна інформаційна програма новин, альтернативна державним. Так почалася багаторічна успішна історія програми, і лише через 2 роки на базі «Вікон» був створений телеканал СТБ.

На відміну від державного українського ТБ, «Вікна-новини» розповідали про події, що хвилюють пересічного українця, а не те, що хотіли пропагувати чиновники з Москви. Такими «Вікна» залишаються донині – незалежними новинами, які говорять про важливе і яким довіряють телеглядачі.

Багато років «Вікна-новини» входять у число лідерів серед українських інформаційно-аналітичних програм. Репортери СТБ завжди в епіцентрі найгучніших подій, що впливають на хід історії країни, щоб першими розповісти про них українцям.

Частиною команди «Вікна-новини» за 25 років було чимало зірок сучасної журналістики: Олена Фроляк, Андрій Куликов, Ірина Ванникова, Микола Вересень, Олексій Мустафін, Сергій Попов, Володимир Ар’єв, Ольга Червакова, Роман Скрипін, Віталій Портников, Лариса Івшина, Сергій Швець, Ірина Малихіна, Ростислав Хотин і багато інших.

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За 25 років у житті «Вікна-новини» сталося чимало: змінювалася команда, ведучі та журналісти, змінювався формат подачі новин, але всі ці роки високі журналістські стандарти і чесність перед глядачем є основним правилом редакційної політики програми.

Тільки за останні кілька років «Вікна-новини» створили низку резонансних спецпроєктів, які визнані експертами яскравим прикладом якісної журналістики і відзначені професійними преміями: «Іншорідні» (Дмитро Литвиненко), «Культурні люди», «Украдене щастя» (Ольга Кучер), «Торнадо», «Іхтамнєти» (Олена Лунькова), «Душу й тіло» (Борис Сачалко), «Мати дитя», «Як усі», «Людяність у нелюдяні часи» (Ірина Стороженко), «Вразливі» (Ірина Заславець) та багато інших .

«Робота в «Вікнах» – це робота мрії. Це найкращий колектив. Це ньюзрум, де працюють професійні кореспонденти та редактори. Це ньюзрум, який не мовчав у найважчі для країни часи. Це ньюзрум, який в епоху постправди, показує тільки правду. «Вікна» – це робота, за яку не соромно», – коментує головний редактор програми «Вікна-новини» Володимир Павлюк. ««Вікна-новини» для мене – це бренд, витриманий роками. Це стандарти новинної журналістики. Це добірна якісна команда. І новини, які розповідають про головне з яскравими деталями, непересічними історіями», – каже ведуча Тетяна Висоцька. ««Вікна» – це не просто новини, сухі факти й події. Це історії, якими ми ділимося з глядачем. Нам не байдуже, що розповідати. Ми прагнемо ставати кращими разом із нашими глядачами. Мало який колектив відрізняється таким прагненням розвиватися і досягати вершин. А це дорого вартує. За це я «Вікна» і люблю. За безкінечний рух вперед», – зазначає ведуча Ольга Кучер. ««Вікна-новини» для мене – це команда, якій не все одно. Тут працюють люди ідей, люди цінностей, і бути поруч із ними, вчитися в них – це щастя», – ділиться ведуча Яна Брензей.

«Вікна-новини» неодноразово відзначені національною телевізійною премією «Телетріумф» у номінаціях «Найкраща інформаційна програма», «Найкращий репортер» і «Найкращий ведучий інформаційної програми».

У травні 2019 року програма стала першою серед новин всеукраїнських телеканалів, які почали мовлення у віртуальній декорації.

У квітні 2020 року «Вікна» додали денний випуск новин о 14:30. Це рішення було вкрай важливим: ситуація в країні та світі змінюється щохвилини, а телеглядачеві необхідно регулярно отримувати повну і достовірну інформацію.

Ведучі програми: Тетяна Висоцька, Ольга Кучер і Яна Брензей.

До свого ювілею «Вікна-новини» підготували спецпроєкт «Вікна-25»:



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