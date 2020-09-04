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Вафельний торт: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

04.09.2020

Вафельний торт – найулюбленіший десерт усіх дітлахів! Це незвичайний торт, але найлегший, який можна уявити, з колумбійськими нотами. Секрет приготування незвичного вафельного торту і вареної згущенки нам відкрив суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво. Детальніше читайте в матеріалі.

Інгредієнти для згущенки:

  • молоко 3.2% – 3 л
  • цукор – 680 г 
  • сода – ½ ч. л.
  • сіль – ¼ ч. л. 
  • палички кориці – ½  ч. л.

Спосіб приготування

  1. У середній каструлі з’єднайте всі інгредієнти і доведіть до кипіння.
  2. Зменшіть вогонь до низького-середнього. Часто помішуючи дерев’яною лопаткою, варіть приблизно 3 години ― до появи карамельного кольору.
  3. Перелийте у скляну ємність і накрийте плівкою. Зберігайте в холодильнику до 1 тижня.

Інгредієнти для вафельного торту:

  • згущене молоко – 750 мл 
  • вафельні коржі – 1,5 упаковки
  • бринза, натерта на тертці – 300 г
  • вершкове масло кімнатної температури – 55 г 
  • лимонний сік – 1 ч. л.
  • полуниця для декору

Спосіб приготування:

  1. Змішате варену згущенку з вершковим маслом у міксері.
  2. Додайте лимонний сік і збивайте на високій швидкості 3 хвилини.
  3. Намастіть вафельні коржі згущенкою (всі коржі, не дуже багато і рівномірно).
  4. Кожний третій шар зробіть із бринзою: намащений згущенкою корж рівномірно потрусіть сиром і зверху накрийте вафельним коржем, який змащений згущенкою з обох боків.
  5.  Готовий торт залиште під гнітом (дошка з вантажем на ній) на 2―3 години.
  6. Верх торта змастіть залишками згущенки і прикрасьте полуницею перед подачею.

Смачного!

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