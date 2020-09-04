Що новенького можна подивитися на просторах інтернету вже цієї осені? Здавалося б, за час існування телебачення вже знято-перезнято стільки, що здивувати чимось навряд чи вийде. Аж ні, є ще порох у порохівницях! Читайте в нашому матеріалі добірку найбільш очікуваних серіалів, прем’єра яких відбудеться вже цієї осені.

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«Вдалині»

Серіал розповідає неймовірну історію американської астронавтки, яка в складі міжнародної експедиції вирушає на Марс, залишивши на Землі чоловіка і дочку-підлітка. Як допомогти своїм близьким у важку хвилину, перебуваючи за мільйони кілометрів від дому, і при цьому виконати найважливішу місію? У ролі коммандера Емми Грін ― неперевершена Гіларі Свенк, володарка двох «Оскарів» і двох «Золотих глобусів».

«Хрестики-нолики»

Фантастичний серіал, який змушує подивитися на життя з іншого боку. Фільм знято за однойменною серією молодіжних романів письменниці Мелорі Блекмен, що розповідають про альтернативну Землю, де Європа була підкорена більш цивілізованими африканськими народами, а білі стали рабами і людьми другого сорту.

«Третій день»

Детективно-містичний мінісеріал з Джудом Лоу і Наомі Гарріс у головних ролях. Сюжет розповідає про невідому силу, яка притягує головних героїв на невеликий острів поблизу британського узбережжя. Серіал складається з трьох частин, пов’язаних між собою.

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«Ретчед»

Серіал розповідає передісторію однієї з головних героїнь культового фільму «Пролітаючи над гніздом зозулі» — сестри Ретчед. Які обставини змусять звичайну медсестру перетворитися на страшного монстра, що принесе багато нещастя психічно нездоровим людям. Головну роль виконує володарка «Еммі» і «Золотого глобуса» Сара Полсон. До слова, очікується два сезони по 9 серій.

«Правило Комі»

Серіал заснований на автобіографічній книзі колишнього директора ФБР Джеймса Комі. Книга «Вищий ступінь відданості» розповідає про вибори в США 2016 року і відносини Комі з нинішнім Президентом Дональдом Трампом. Як відомо, Трампа звинувачували в тому, що його перемога не могла обійтися без допомоги Кремля. Серіал вийде на екрани напередодні президентських виборів 2020 року.

«Слід»

Серіал українського виробництва «Слід» — це адаптація відомого формату ізраїльської компанії TeleAlliance Israel. Проєкт розповідає про діяльність Особливої ​​Слідчої Агенції (О.С.А.), спеціально створеної структури в складі головного управління поліції. Організація займається розслідуванням резонансних, особливо складних злочинів, має найсучасніше обладнання і найкращі в країні експертно-криміналістичну і судово-медичну лабораторії. В О.С.А. працюють високопрофесійні оперативники і експерти, у яких не залишається нерозкритих злочинів. Прем’єра серіалу відбудеться вже цієї осені на телеканалі СТБ! Наразі знято більше 70-ти епізодів. Тож проєкт має всі шанси стати одним із найдовших кримінальних серіалів не тільки в нашій країні, а й за кордоном.

Video: Серіали 2020: найбільш очікувані прем’єри осені Серіали 2020: що вийде цієї осені? Графік прем'єр серіалів 2020

«І будуть люди»

Сага «І будуть люди» покаже знакові в історії України події початку ХХ століття: Першу світову війну, розкуркулення, революцію, Голодомор. У серіалі 12 епізодів, що детальніше знайомлять з 12 основними героями та їхніми долями. Пристрасне кохання, драматичні історії, людські цінності. Люди, які жили 100 років тому, стануть близькі та зрозумілі нам сьогоднішнім.

Video: Серіали 2020: найбільш очікувані прем’єри осені Серіали 2020: що вийде цієї осені? Графік прем'єр серіалів 2020

«Спіймати Кайдаша»

Це нове прочитання повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». Герої фільму знайомі нам до болю. Їхні проблеми, переживання ‒ все таке рідне й зрозуміле. Сценаристом проєкту стала Наталка Ворожбит. Також вона вперше стала шоураннером проєкту. Саундтреком до серіалу стала музика DakhaBrakha. Одні з головних ролей зіграли секс-символ «Кріпосної» Тарас Цимбалюк і зірка «Кіборгів» Віктор Жданов.

Video: Серіали 2020: найбільш очікувані прем’єри осені Серіали 2020: що вийде цієї осені? Графік прем'єр серіалів 2020

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