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«Один за всіх»-16 випуск 10: Хто вбивця — дружина чи падчерка?

04.09.2020

Новий випуск шокує всіх! Команда проєкту «Один за всіх» проведе власне розслідування і дістане ексклюзивні докази, які допоможуть з’ясувати, хто ж убив 26-річного Віталія.  Не пропустіть 10 випуск гостросоціального проєкту «Один за всіх»-16 уже 6 вересня о 20:00 на телеканалі СТБ!

У 10 випуску проєкту «Один за всіх»-16 ви дізнаєтеся:

  • Чому батьки вважають винною саме дружину, а не падчерку?
  • Які приголомшливі подробиці з життя загиблого Віталія розкриються в студії? 
  • Що почують експерти на аудіозаписі, зробленому в момент скоєння злочину?
  • І хто ж насправді вбив чоловіка: дружина чи падчерка?

Більше на тему: «Один за всіх»-16 випуск 1: Кохання за згодою чи зґвалтування?

Не пропустіть 10 випуск проєкту «Один за всіх»-16 02.09.2020 на телеканалі СТБ о 20:00!  

Video: «Один за всіх»-16 випуск 10: Хто вбивця — дружина чи падчерка?

6 вересня 2020 на телеканалі СТБ вийде 10 випуск гостросоціального проекту Один за всіх. Анонс 10 випуску Один за всіх 16 сезон від 06.09.2020 дивіться на СТБ

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