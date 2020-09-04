Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

М’ятний лікер: рецепт приготування в домашніх умовах від Дмитра Шевченка

04.09.2020

М’ятний лікер  це ідеальний літній напій. Адже що може бути більш освіжаючим, ніж м’ята? Особливо свіжа, літня, яку можна додавати в чай, коктейлі та до десертів. Щоб зберегти відчуття приємної свіжості надовго, радимо приготувати м’ятний лікерСпеціально для читачів STB.UA  учасник  «МастерШеф. Професіонали» Дмитро Шевченко приготував рецепт смачного м’ятного лікеру. 

Складники:

  • М’ята – 40–50 г (2 склянки)
  • Якісна горілка або розбавлений 40–45% етиловий спирт – 1 літр
  • Цукор – 350 г (щоб напій вийшов м’якшим, краще замінити на 200 г меду)
  • Вода – 250 мл

Рецепт:

  1. Листя м’яти добре промиваємо, кладемо в ємність, у якій лікер буде настоюватися. Заливаємо горілкою і герметично закриваємо.
  2. Настоювати 2 тижні в темному місці за кімнатної температури, кожні кілька днів струшувати. Залежно від м’яти, рідина стане зеленуватою або світло-коричневою.
  3. Фільтруємо рідину крізь марлю, листя відтискаємо і можемо сміливо викидати – воно нам більше не потрібне.
  4. Готуємо сироп. У каструлі змішуємо воду і цукор, доводимо до кипіння і варимо кілька хвилин, знімаємо піну (якщо використовуєте мед – не кип’ятити і постійно помішувати до розчинення меду). Охолоджуємо до кімнатної температури.
  5. Змішуємо м’ятну настоянку з сиропом, розливаємо у пляшки і щільно закорковуємо.
  6. Витримуємо лікер у холодильнику ще місяць. За появи осаду – фільтруємо крізь кілька шарів марлі або вату. У процесі витримки лікер може трохи потемніти або змінити колір із зеленого на коричневий – це нормально і на смак не впливає.

Більше на тему: Персиковый ликер: как приготовить в домашних условиях

Міцність такого м’ятного лікеру – 21–25 градусів, а зберігатися він може приблизно 2 роки.

Читайте нас також у Viber і Telegram.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить