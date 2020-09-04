М’ятний лікер: рецепт приготування в домашніх умовах від Дмитра Шевченка
04.09.2020
М’ятний лікер – це ідеальний літній напій. Адже що може бути більш освіжаючим, ніж м’ята? Особливо свіжа, літня, яку можна додавати в чай, коктейлі та до десертів. Щоб зберегти відчуття приємної свіжості надовго, радимо приготувати м’ятний лікер. Спеціально для читачів STB.UA учасник «МастерШеф. Професіонали» Дмитро Шевченко приготував рецепт смачного м’ятного лікеру.
Складники:
- М’ята – 40–50 г (2 склянки)
- Якісна горілка або розбавлений 40–45% етиловий спирт – 1 літр
- Цукор – 350 г (щоб напій вийшов м’якшим, краще замінити на 200 г меду)
- Вода – 250 мл
Рецепт:
- Листя м’яти добре промиваємо, кладемо в ємність, у якій лікер буде настоюватися. Заливаємо горілкою і герметично закриваємо.
- Настоювати 2 тижні в темному місці за кімнатної температури, кожні кілька днів струшувати. Залежно від м’яти, рідина стане зеленуватою або світло-коричневою.
- Фільтруємо рідину крізь марлю, листя відтискаємо і можемо сміливо викидати – воно нам більше не потрібне.
- Готуємо сироп. У каструлі змішуємо воду і цукор, доводимо до кипіння і варимо кілька хвилин, знімаємо піну (якщо використовуєте мед – не кип’ятити і постійно помішувати до розчинення меду). Охолоджуємо до кімнатної температури.
- Змішуємо м’ятну настоянку з сиропом, розливаємо у пляшки і щільно закорковуємо.
- Витримуємо лікер у холодильнику ще місяць. За появи осаду – фільтруємо крізь кілька шарів марлі або вату. У процесі витримки лікер може трохи потемніти або змінити колір із зеленого на коричневий – це нормально і на смак не впливає.
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Міцність такого м’ятного лікеру – 21–25 градусів, а зберігатися він може приблизно 2 роки.
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