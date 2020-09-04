Маринад для шашлика з індички на основі діжонської гірчиці
Особисто у мене, коли зароджувалася ідея замаринувати індичку для шашлика, в голові відразу виникав протест проти майонезу, який я – людина кавказької крові – категорично не хотів використовувати! Саме тому я придумав незвичайний і водночас легкий рецепт маринаду для м’яса індички.
Для приготування вам знадобиться:
Ріпчаста цибуля – 0,8 кг
Помідор – 0,8 кг
Сіль
Перець червоний гострий
Перець червоний паприка
Мускатний горіх
Гірчиця діжонська – 0,3 кг
Все це потрібно добре перемішати в глибокій мисці, цибулю і помідор нарізати тонкими півкільцями. Отриману суміш з’єднати з м’ясом і залишити в холодильнику на 4—5 годин або використовувати вакуумний пакет для прискорення маринування.
Маринад для шашлика зі свинини на основі чебрецю
Для приготування вам знадобиться:
Цибуля біла ріпчаста – 1 кг
Кінза свіжа – 0,1 кг
Базилік – 0,1 кг
Чебрець свіжий – 0,1 кг
Сіль і чорний перець за смаком
Рекомендую всім м’ясо свинини нарізати великими шматками, а цибулю – півкільцями. Всю зелень бажано нарізати, як на салат. Після цього розподіліть м’ясо на столі одним шаром, посоліть, поперчіть, посипте зеленню, цибулею і добре перемішайте. Далі потрібно помістити м’ясо в каструлю настоюватися. Я рекомендую замаринувати м’ясо саме за добу до смаження. Але якщо ж вам потрібно посмажити м’ясо ввечері поточного дня, то залиште м’ясо в теплі, щоб цибуля і зелень встигли пустити сік, і м’ясо встигло просочитися.
Маринад для шашлика з яловичини на основі кінзи і базиліка
Для приготування вам знадобиться:
Цибуля біла ріпчаста – 2 кг
Помідор червоний – 2 кг
Паприка, сіль, коріандр, чорний мелений перець
Кінза свіжа – 0,1 кг
Базилік – 0,1 кг
Чебрець свіжий – 0,1 кг
Оливкова олія – 0,3 кг
Цей принцип маринування дуже схожий з моїм фірмовим свинячим шашликом. Але зверніть увагу, що тут є велика кількість цибулі та помідорів. Адже кислота, що міститься в цих овочах, потрібна для розм’якшення м’яса. Олія в маринаді потрібна саме для того, щоб всі спеції краще просочили м’ясо. Також олію використовують для появи на м’ясі красивої скоринки. Суміш потрібно поставити в холодильник на ніч.
Маринад для шашлика з баранини на основі томатів і часнику
Для приготування вам знадобиться:
Сіль, суміш перців
Оливкова олія
Кмин мелений
Паприка
Помідори
Цибуля ріпчаста червона
Часник
Кінза
Базилік
Петрушка
Всі пропорції можете брати за аналогією яловичого шашлика, принцип маринування теж, але найголовніше – не шкодуйте помідори! Суміш потрібно поставити в холодильник на ніч. Для насиченості смаку можете додати трохи білого сухого вина!
Смачного!
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