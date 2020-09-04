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Відомий хореограф Андрій Дикий чи блогерка Марина Шер: хто стане найкращим у 7 випуску шоу «Звана вечеря»?

04.09.2020

Уже завтра, 5 вересня, о 17:00 глядачі телеканалу СТБ зможуть насолодитися переглядом 7 випуску головного сімейного шоу країни «Звана вечеря». Які несподіванки приготували нам герої проєкту? Дізнайтеся просто зараз!

Не пропустіть кулінарний батл, у якому зустрінуться: відомий хореограф, чоловік ведучої Лілії Ребрик Андрій Дикий, блогерка Марина Шер, косметолог Олександр Гальперін, а також фітоняшка і співачка в декреті Вікторія ILCHY! Якими стравами здивують суперників і всю країну нові герої? І хто з них отримає найбільшу кількість балів за вечерю і прийом?

Дивіться 5 вересня о 17:00 на телеканалі СТБ шоу «Звана вечеря»!

Video: Відомий хореограф Андрій Дикий чи блогерка Марина Шер: хто стане найкращим у 7 випуску шоу «Звана вечеря»?

Відомий хореограф Андрій Дикий чи блогерка Марина Шер: хто стане найкращим у 7 випуску шоу Звана вечеря

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