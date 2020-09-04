Гороскоп на 5 вересня 2020 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в суботу. Що особливе може статися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на 5 вересня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Овен ризикує стати об’єктом нападок і прискіпувань з боку оточення. Передовсім це стосується далеких знайомих і колег, однак не виключено, що навіть від коханої людини або кращих друзів Овнові доведеться вислухати свою порцію критики. Можливо, хтось із оточення буде незадоволений його словами, зовнішнім виглядом або продуктивністю праці.

Телець

5 вересня зірки віщують Тельцю чудовий день, коли він здатний демонструвати оточенню лідерські якості і переможний настрій! При цьому що більше складнощів буде на його шляху, то краще: Телець здатний увійти в бойовий азарт, прибираючи зі шляху суперників і перешкоди. Зірки радять Тельцю не розмінюватися на дрібниці, а взятися за ті справи, у яких він бачить найбільший потенціал.

Близнюки

5 вересня Близнюків може охопити брак упевненості в собі і нескінченні вагання. Через такий настрій їм буде складно ухвалити будь-яке рішення, навіть якщо їм буде потрібно всього лише вибрати одну сукню з двох. Якщо ж ситуація вимагатиме від них швидких дій, Близнюки ризикують «зависнути» або зробити необдуманий крок. Щоб цього не сталося, їм необхідно зберігати холоднокровність.

Рак

Ситуація може змусити Рака відмовитися від якихось своїх планів. Може йтися про що завгодно ― про плани на вечір, на відпустку, на побачення, на ремонт… Якщо це станеться, зірки радять Раку змиритися. Поступившись чимось, він не пошкодує ― з часом це може наблизити його до мети і забезпечити успіх. А ось чого Раку точно не варто робити, так це скаржитися на свої проблеми оточенню.

Лев

У настрої Лева переважатиме внутрішня рівновага і бажання поділитися з оточенням своїм позитивом. Тому Лев буде схильний проявляти підвищену турботу про тих, хто з ним поруч. Він може взяти когось під свою опіку, допомогти справою або дружньою порадою, вислухати.

Діва

Діва може з подивом виявити, що оточення намагається таємно або явно маніпулювати нею! Друзі, колеги і навіть кохана людина навряд чи о минуть можливості трохи покомандувати Дівою, нехай навіть з найкращих спонукань. Самій же Діві буде важче ніж завжди опиратися впливу ззовні: вона може випускати ініціативу з рук, надаючи її іншим.

Терези

День схилятиме Терезів до бурхливої ​​діяльності, але їм необхідно стримуватися, щоб не наламати дров! Саме 5 вересня Терезам найлегше впасти в оману і зробити яку-небудь прикру помилку. Більш того, через свою неуважність вони можуть помилитися навіть на порожньому місці, в питанні, яке вони знають як свої п’ять пальців! Ось чому зірки радять їм узяти тайм-аут і добре відпочити. А справи почекають ― так буде надійніше.

Скорпіон

Зірки радять Скорпіону присвятити якомога більше часу собі і всьому, що йому подобається, будь то хобі, фітнес, спа-салон, їжа або шопінг. День обіцяє порадувати Скорпіона приємною розслаблюючою атмосферою, даючи відчути гармонію зі світом і собою. А ось в оточенні великої кількості людей ― в робочому колективі або навіть на дружній вечірці ― Скорпіон почуватиметься не в своїй тарілці. Йому просто необхідно вирватися з суєти, щоб побути наодинці з собою.

Стрілець

Поведінка Стрільця багато в чому залежить від того, як розвиватимуться події. Зірки наділяють його запасами прихованої енергії, проте вивільнитися ця енергія здатна лише в авральному режимі. Тож якщо день не поставить перед Стрільцем ніяких надзавдань, на кшталт авралу на роботі або порятунку світу, в його настрої переважатимуть апатія і лінь. Однак варто статися чомусь непередбаченому, як Стрілець покаже набагато більше того, на що він зазвичай здатний!

Козеріг

5 вересня в житті Козерога можливі будь-які випадковості, в тому числі і такі, які не припадуть йому до душі. Запізнення через несправний годинник, згоріла яєчня, «стрілка» на колготках, суперечка на порожньому місці … Все це і багато іншого може очікувати Козерога в цей непередбачуваний день. Щоб звести непорозуміння до мінімуму, зірки радять Козерогові менше витати в хмарах і зосередитися на тому, що його оточує. Проявивши організованість, Козеріг покладе край небажаним сюрпризам, залишивши двері відчиненими тільки для приємних несподіванок.

Водолій

Зірки радять Водолію зануритися у фантастичний світ віртуальної реальності! Щоб почати подорож у Матрицю, Водолію досить відкрити цікаву книгу або купити квиток на фільм. Яскрава уява, якою наділяє Водолія цей день, зробить решту: Водолій отримає справжнє задоволення, споглядаючи неіснуючі, але такі реальні, світи. Це допоможе йому відпочити від буденних справ і зарядитися позитивною енергією. Тим більше що до вирішення конкретних завдань день його все одно не схиляє.

Риби

Зірки не радять Рибам братися за будь-які справи, де вони змушені покладатися на інших, ― свідомо чи мимоволі люди здатні їх підвести. Це стосується будь-яких завдань і питань, які Рибам доведеться вирішувати, ― і робочих, і особистих. Щоб справи протягом дня просувалися гладко, Рибам необхідно сподіватися лише на одну людину на світі: на себе саму. А проєкти, що вимагають злагоджених колективних дій, краще відкласти на потім.

Читайте нас также в Viber и Telegram.