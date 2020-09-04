Уже завтра в ефірі телеканалу СТБ глядачі зможуть насолодитися переглядом другого випуску 10 сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Минулого тижня учасники проєкту змогли продемонструвати суддям свої коронні страви. Але як претенденти на головний приз проєкту поведуться, коли їх змусять ловити рибу для страв власними руками? Подробиці ― далі в матеріалі.

Уже завтра судді відберуть найкращих кулінарів-аматорів, яким пощастить боротися за звання МастерШеф! Учасникам доведеться виловити найсвіжішу рибу з величезної бочки, яку доставили самі судді. Бочка повна коропів, осетрів, форелі, мідій і раків, проте кількість кожного виду різна. Тільки найспритніші учасники зможуть здобути рибу, з якої приготують дивовижну страву. Кому ж вдасться вразити суддів, а для кого це виявиться непосильним завданням?

Video: 2 випуск «МастерШеф»-10: хто пройде до 20-ки кращих, а хто пакуватиме валізи додому? У МастерШеф 10 сезон 2 випуск: кулінарну битву між аматорами оголошуємо відкритою! Хто шокував суддів, а хто отримав білі фартухи дізнаєтеся в матеріалі

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