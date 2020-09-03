Сьогодні, 3 вересня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 5 і 6 серії розширеної версії легендарного серіалу «Спіймати Кайдаша». Цієї весни нове прочитання повісті Івана Нечуя-Левицького викликало небувалий резонанс, завоювало високі рейтинги і абсолютну любов глядачів. Усе літо творців просили зробити продовження або повторний показ серіалу, і телеканал СТБ вирішив порадувати шанувальників ― випустити режисерську версію з діалогами та сценами, які не ввійшли в прем’єрний показ. Що ж станеться в 5 і 6 серіях розширеної версії «Спіймати Кайдаша»?

Мотря і Карпо живуть у відремонтованому сараї, а вагітна Мелашка з Лавріном ― у хаті Кайдашів. Під час одного зі скандалів за ділянку землі Мотря і Кайдашиха б’ються, Карпо штовхає батька. Їм радять розділити майно, що вони і роблять. Але Мотря все одно не задоволена і зауважує, як Карпо таємно грає з дочкою Таньки.

Лаврін і Танька помирилися, Мелашці вдалося з нею подружитися, і та бере її хрещеною своєї Анжеліни. Хрещеним випадково стає Артем, Мотрин колишній. Усе це святкування дратує Мотрю і Карпа. Вона змушує його зрубати стару грушу. Свято перетворюється на грандіозний скандал.

Актори: Віктор Жданов, Ірина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов, Антоніна Хижняк, Дарина Федина, Ярослав Безкоровайний, Роман Ясинівський, Юлія Врублевська.

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