Телеканал СТБ анонсував прем’єру романтичного проєкту, в якому свою другу половину обиратиме жінка. «Холостячка» — українська адаптація відомого успішного формату The Bachelorette компанії WarnerBros. Головною героїнею стала актриса театру і кіно Ксенія Мішина. І тепер глядачів хвилює головне запитання: коли ж вийде проєкт «Холостячка» на СТБ? Більше — дізнайтеся в матеріалі.

Стартували зйомки реаліті «Холостячка», а головна героїня вже познайомилася з учасниками, які готові боротися за її серце. Стало відомо, що Ксенія вручатиме бутоньєрки. Хоча багато глядачів губилися в здогадах: невже це будуть троянди?

Більше на тему: Холостячка: ексклюзивне інтерв’ю Ксенії Мішиної програмі «Вікна-новини»

Ба більше, телеканал СТБ відкрив завісу на одне з групових побачень. Програма «Вікна-новини» поспілкувалася з головною героїнею перед зйомками пресконференції, на якій були присутні і деякі учасники проєкту. Головною метою було поставити чоловіків у ситуацію, в якій Ксенія перебуває майже весь час — під прицілом камер і в атмосфері незручних запитань від журналістів.

Однак головне запитання — коли ж проєкт «Холостячка» вийде на телеекрани?

Телеканал СТБ оголосив вихід реаліті вже цієї осені! Не пропустіть найромантичніше шоу на чолі з незмінним ведучим Григорієм Решетником!

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