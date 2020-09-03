Гороскоп на 4 вересня 2020 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в п’ятницю. Що особливе може статися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на 4 вересня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Сьогодні ― день, коли Овен може сміливо втілювати в життя будь-які, навіть найграндіозніші плани! Екстрасенси пророкують Овнам успіх в амбітних починаннях: і в роботі, і в коханні, і в інших сферах життя. Якщо Овен візьметься за глобальний проєкт, то не пошкодує: з часом його плани втіляться в життя, а результат буде вищим за очікування.

Телець

4 вересня Тельцю доведеться зробити вибір у якомусь питанні. Можливо, це питання навіть не здасться йому важливим, проте зірки попереджають: від того, яким виявиться рішення, залежить багато в його подальшій долі. Саме тому, роблячи вибір, Тельцю не варто довіряти скороминущим емоціям, порадам сторонніх і тим більше «орлу» і «решці».

Близнюки

Близнюки будуть налаштовані безкомпромісно: все або нічого. Вони будуть ясно бачити мету, прагнути до неї, і це відобразиться в їхній вимогливості до себе і до оточення. Не дивно, якщо весь день Близнюки відчуватимуть невдоволення, критикуючи і підганяючи тих, хто перебуває з ними поруч.

Рак

4 вересня в настрої Рака переважатиме незалежність. Думка оточення хвилюватиме його найменше ― Рак упевнений у своїй правоті і в усьому, що він робить. З одного боку, такий настрій здатний допомогти йому в бізнесі й ухваленні рішень, однак він же може стати і причиною сварок.

Лев

Сьогодні енергійності Лева оточення може тільки позаздрити: в ньому переважатимуть активність, працездатність і впевненість у собі. Не дивно, якщо з таким зарядом бадьорості і сил Лев кинеться, як на амбразуру, на найскладніші справи: розгрібання старих завалів, нові проєкти, вирішення гострих питань. Екстрасенси запевняють Лева: хоч би за що він взявся, все у нього вийде. Головне ― намагатися не надто дратувати оточення своєю залізобетонною упевненістю в собі.

Діва

4 вересня несподівані труднощі можуть заскочити Діву зненацька, проте хороша новина полягає в тому, що в неї буде купа сил і енергії, щоб із цим боротися! Зірки наділять Діву такими якостями, як сила волі, комунікабельність і дар переконання, завдяки яким вона здатна буде будь-яку ситуацію обернути на користь собі.

Терези

Справжньою музикою для Терезів буде мова сухих фактів і цифр, а ось усе, що важко обґрунтувати логічно, їм даватиметься важко. Ось чому зірки не радять Терезам покладатися на таку ненадійну річ, як інтуїція. Зате точні розрахунки і аналіз фактів дадуться їм на диво легко.

Скорпіон

4 вересня впевненість Скорпіона в собі ризикує перерости у самовпевненість і нашкодити його справам. Як інакше пояснити те, що Скорпіон здатний відмовитися від допомоги інших та ігнорувати поради, вважаючи, що сам знає, як краще? Зірки попереджають, що навіть коли Скорпіон буде впевнений у чомусь на всі сто відсотків, це не означає, що він насправді має рацію: його досвіду і вмінь може не вистачити для вирішення якогось питання.

Стрілець

Сьогодні Стрілець ризикує відчути занепад сил ― йому буде нелегко взятися навіть за найпростішу роботу. Саме тому він охоче відкладе в довгу шухляду все, що тільки можна відкласти. Якщо ж справи зажадають від нього активного втручання, Стрілець здатний внести в них плутанину і хаос. Втім, виною всьому не так фізичний стан Стрільця, як його песимістичний душевний настрій.

Козеріг

Козерога переповнюватимуть яскраві емоції! День наділить його живою уявою, завдяки чому Козеріг зможе проявити себе у творчості. Однак головне, що обіцяють йому зірки, ― це спонтанність почуттів: Козеріг може пережити цілий вир пристрастей. Приводом здатне послужити все що завгодно ― усмішка, запрошення на побачення, власні фантазії або чийсь натяк.

Водолій

У Водолія буде шанс здобути перемогу в якомусь питанні. Це може бути і успішне завершення проєкту, і звитяга в коханні, і виграш у суперечці. Зірки радять Водоліям скористатися цим для того, щоб не тільки закріпитися на досягнутих рубежах, а й просунутися вперед, потіснивши конкурентів. День ідеально підходить для того, щоб ставити перед собою амбітні плани, домагатися бажаного і займатися кар’єрою.

Риби

Сьогодні зірки надають Рибам хороші можливості, але щоб їх не втратити, їм доведеться дуже швидко діяти і думати! Швидше за все, ситуація вимагатиме від них спритності і нестандартності, і Риби володітимуть усім необхідним для цього набором якостей: комунікабельністю, швидкою реакцією і авантюрною жилкою. Все це допоможе Рибам завойовувати симпатії оточення і обернути будь-яку подію собі на користь, перетворивши навіть «мінус» на твердий «плюс».

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