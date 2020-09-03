Сьогодні о 23:00 на телеканалі СТБ вийдуть 17 і 18 серії другого сезону фільму «Доктор Хаус». Головний герой ― геніальний діагност, що володіє сильною натурою, часто порушує загальноприйняті норми і обстоює свої принципи лікування. Хаус очолює діагностичне відділення в навчальній лікарні. Через деякі особливості характеру його не можна назвати улюбленцем пацієнтів і колег ― він замкнутий, різкий і цинічний, схильний до бунтарства й мізантропії, але при цьому він профі. Що ж станеться в 17 і 18 серіях 2-го сезону фільму «Доктор Хаус»?

У 17 серії вчителька з класом іде на екскурсію в музей, і коли один з учнів, Ян Елстон, відпрошується до туалету, вона бачить кров на підлозі і на його одязі. Тим часом Хаус, Вілсон і Кадді грають у покер на благодійному вечорі в казино. Кадді говорить по телефону, Хаус питає, що сталося з хлопчиком, і та відповідає, що з ним усе буде гаразд. Хаус же йде в палату, просить Яна доторкнутися до його тростини. І коли той проносить руку повз, він іде в кабінет і дістає зі столу карту жінки на ім’я Естер, яка померла дванадцять років тому.

У 18 серії дві подруги, Ханна і Макс, лежать у ліжку. Ханна ніяк не може заснути, спускається вниз і випиває цілу упаковку снодійного. На ранок Макс знаходить її на підлозі, але Ханна не спить. Кадді будить Хауса, який дрімає у своєму кабінеті, і каже, що до них доставили дівчину, не спала десять діб. Вона прийняла пачку снодійного, але так і не змогла заснути. Оглянувши дівчину, Хаус каже іншим, що вона не може заснути через нервове захворювання.

У ролях: Г’ю Лорі, Ліза Еделстайн, Омар Еппс, Роберт Шон Леонард, Дженніфер Моррісон, Джессі Спенсер, Боббін Бергстром, Пітер Джейкобсон, Олівія Вайлд та ін.

Більше на тему: «І будуть люди»: прем’єра масштабної історичної саги на телеканалі СТБ

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ