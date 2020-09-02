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«Супермама» випуск 39 від 02.09.2020: У яких умовах живуть діти мами-екстрасенса Далі?

02.09.2020

Сьогодні, 2 вересня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 39 випуск психологічного реаліті «Супермама». У новому випуску конкурентки вирушать у гості до мами-екстрасенса Далі. Її діти живуть в небувалій розкоші, та чи щасливі вони? Як прокоментує таке життя експерт із питань дитячої вікової психології і ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Усі подробиці ― в матеріалі.

супермама

Сьогодні конкурентки вирушать у гості до мами-екстрасенса Далі. Жінка виховує трьох дітей і живе в елітному районі Одеси в будинку на 400 квадратних метрів. Однак чи щасливі її діти? Адже не завжди багатство гарантує гармонійне життя.

«Я хочу дати своїм дітям тільки найкраще», — ось головний пріоритет Далі у вихованні.

Більше на тему: «Супермама» 38 випуск: Що ховається за красивим життям б’юті-мами Ірини?

У 39 випуску проєкту «Супермама» ви дізнаєтеся:

  • Чому Далі не зустріла своїх гостей?
  • У яких умовах живе мама-екстрасенс зі своїми дітьми?
  • Чому Далі забороняє своїм дітям активні ігри і не зважає на їхню думку?
  • З якої причини мама-екстрасенс не дозволяє своїм дітям заводити близьких друзів?
  • Який вигляд насправді має Далі без окулярів, і чому вона ніколи не розлучається з цим аксесуаром?

Video: «Супермама» випуск 39 від 02.09.2020: У яких умовах живуть діти мами-екстрасенса Далі?

Супермама 39 випуск: У яких умовах живуть діти мами-екстрасенса Далі? Що їй порадить Дмитро Карпачов?

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