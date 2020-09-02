Сьогодні, 2 вересня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 4 і 5 серії розширеної версії легендарного серіалу «Спіймати Кайдаша». Цієї весни нове прочитання повісті Івана Нечуя-Левицького викликало небувалий резонанс, завоювало високі рейтинги і абсолютну любов глядачів. Усе літо творців просили зробити продовження або повторний показ серіалу, і телеканал СТБ вирішив порадувати шанувальників ― випустити режисерську версію з діалогами та сценами, які не ввійшли в прем’єрний показ. Що ж станеться в 4 і 5 серіях розширеної версії «Спіймати Кайдаша»?

Лаврін щовихідних приїжджає із заробітків у село і привозить подарунки не тільки родичам, а й Таньці, яка нещодавно народила дівчинку. Селом ширяться плітки, що він не просто так допомагає дівчині. У неї з’являється надія, що Лаврін з нею одружиться. Карпо нервує через Танчину дитину ― боїться, що вона від нього.

Ще більше цього боїться Мотря, у якої не виходить завагітніти, і свекруха їй дорікає. Мотря вийшла на роботу до сільської ради бухгалтером, і це стає причиною ревнощів Карпа, оскільки її начальниця ― мати Артема. Лаврін обіцяє Таньці піти з нею на свято Трійці, але за день до цього зустрічає дівчину своєї мрії ― Мелашку, яка повертається з репетиції.

Актори: Віктор Жданов, Ірина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов, Антоніна Хижняк, Дарина Федина, Ярослав Безкоровайний, Роман Ясинівський, Юлія Врублевська.

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