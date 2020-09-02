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«Про що мовчать жінки»: у 1 випуску героїні не побояться заговорити про домашнє насильство

02.09.2020

Уже сьогодні, 2 вересня, на телеканалі СТБ відбудеться всеукраїнська прем’єра проєкту «Про що мовчать жінки» з ведучою Оксаною Байрак. У 1 випуску героїні не побояться розповісти про домашнє насильство, з яким колись зіткнулися або стикаються досі. Не пропустіть грандіозну прем’єру вже сьогодні о 19:00!

У 1 випуску проєкту «Про що мовчать жінки» ви дізнаєтеся:

  • Приголомшливу історію героїні Олени, яка прощає чоловікові систематичні побиття.
  • Історію легендарної Оксани Байрак, про яку не знає ніхто.
  • Позицію двох таборів ― «за» і «проти».
  • А також, яке рішення ухвалить Олена за підсумком випуску.

Більше на тему: Оксана Байрак про проєкт «Про що мовчать жінки»: Шоу? Ні! Це життя!

Не пропустіть 1 випуск програми «Про що мовчать жінки» сьогодні о 19:00 на телеканалі СТБ!

Video: «Про що мовчать жінки»: у 1 випуску героїні не побояться заговорити про домашнє насильство

Дивіться проект Про що мовчать жінки 1 випуск від 02.09.2020 з Оксаною Байрак. Анонс проекту Про що мовчать жінки 1 випуск від 2 вересня уже на СТБ - дивитися

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