Гороскоп на 3 вересня 2020 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в четвер. Що особливе може статися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на 3 вересня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Зірки в гороскопі Овна утворюють досить суперечливий візерунок: з одного боку, Овен буде сповнений сил і енергії, завдяки яким навіть найважче завдання йому до снаги. Однак при цьому день не обіцяє йому легких шляхів ― навпаки, лише долаючи труднощі і перешкоди, Овен зможе проявити себе з кращого боку.

Телець

День віщує Тельцю щасливі шанси долі, але багато чого залежатиме від того, чи зуміє він ними скористатися. Річ у тім, що енергійність і хороша реакція не будуть йому властиві цього дня, а ось події можуть розвиватися стрімко, вимагаючи від Тельця ухвалення швидких рішень.

Близнюки

Зірки радять Близнюкам вирватися якнайдалі за рамки рутини і повсякденної суєти! Зробити це можна по-різному, було б бажання. Близнюки можуть запланувати побачення на вечір, купити квиток у театр або кіно. А можуть вибратися з друзями туди, де ще ніколи не бували.

Рак

Чого 3 вересня точно не варто робити Раку, так це на самоті сидіти ввечері вдома. Життя кличе його туди, де можна добряче розслабитися і повеселитися. У самій гущі натовпу, в центрі уваги він почуватиметься як риба у воді! Рак буде товариським, чарівним і емоційним. Завдяки цьому він без зусиль впишеться в будь-яку компанію чи колектив.

Лев

День, коли Лев має шанс відчути на собі, що співпраця, підтримка, партнерство ― це не просто красиві слова. Можливо, ситуація складеться так, що допомога буде надана Леву, а може, він сам у потрібний момент підставить комусь своє плече. У кожному разі, сьогодні життя дасть йому привід задуматися над тим, які люди перебувають з ним поряд.

Діва

Діва буде схильна до неорганізованості, забудькуватості і може випадково, сама того не помітивши, порушити будь-які межі ― в тому числі й межі пристойності, субординації або чийогось терпіння. Діві добре вдаватимуться будь-які справи, де вона може проявити творчу жилку і кмітливість, а ось у питаннях, що вимагають конкретики, її шанси на успіх близькі до нуля.

Терези

Терезам хоч-не-хоч доведеться звернути увагу на стан своїх фінансів ― події будуть їх до цього підштовхувати. Можливо, доля підкине їм грошову премію або підвищення зарплати, а може, і не такий приємний сюрприз. Зірки попереджають Терези про те, що сьогодні стан їхнього гаманця може зовсім несподівано покращитися або погіршитися ― тут уже як пощастить.

Скорпіон

Ситуація може змусити Скорпіона захищати свої інтереси ― і він цілком здатний із цим завданням упоратися. День наділяє Скорпіона здатністю переконувати в своїй правоті, так що інші сьогодні уважніше прислухатимуться до його аргументів. Екстрасенси радять Скорпіону скористатися цим не тільки для вирішення спірних питань, а й для ведення переговорів.

Стрілець

Стрільцеві варто звернути увагу на свої сни: вони можуть виявитися віщими! І справа тут не так у містиці, як у тому, що вдень ​​аналізувати обстановку заважають бажання і емоції. А ось підсвідомість важче обдурити, але її слабкий голос зазвичай чути лише вночі, уві сні. Сьогодні ж інтуїція Стрільця буде загострена до межі, а голос підсвідомості ― чутися особливо чітко.

Козеріг

У Козерога є шанс зіткнутися з таким маловивченим явищем, як дежавю. У нього може виникнути відчуття, що якісь події, що відбуваються навколо, вже були раніше, якогось незнайомця він уже бачив, а якась ситуація йому знайома.

Водолій

3 вересня ― день, коли ситуація надасть Водолію можливість закріпитися на досягнутих рубежах або навіть вирватися вперед! Зірки обіцяють йому сприяння в будь-яких сферах ― від бізнесу і кар’єри до любові, а також досить енергії і пробивних здібностей, щоб здійснити задумане.

Риби

Це день, який Рибам варто присвятити спілкуванню з людьми всюди, хоч би де вони були: на роботі, в дорозі або вдома. Їхня комунікабельність буде на висоті, даючи змогу без зусиль вирішувати питання, переконувати, заводити нові знайомства. І романтичні, і ділові контакти сьогодні даватимуться Рибам легше, ніж зазвичай.

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