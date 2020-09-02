Сьогодні о 23:00 на телеканалі СТБ вийдуть 15 і 16 серії другого сезону фільму «Доктор Хаус». Головний герой ― геніальний діагност, що володіє сильною натурою, часто порушує загальноприйняті норми і обстоює свої принципи лікування. Хаус очолює діагностичне відділення в навчальній лікарні. Через деякі особливості характеру його не можна назвати улюбленцем пацієнтів і колег ― він замкнутий, різкий і цинічний, схильний до бунтарства й мізантропії, але при цьому він профі. Що ж станеться в 15 і 16 серіях 2-го сезону фільму «Доктор Хаус»?

У 15 серії жінка виходить з душу, хтось нападає на неї і тягне по коридору до ліжка. Марія відбивається, поки Боб раптово не починає задихатися, і вона викликає невідкладну допомогу. Тим часом Хаус бурчить на Вілсона, який тепер живе в нього, і каже, щоб той шукав собі квартиру і переїжджав. Боб каже Кемерон, що йому важко дихати, але ніякої алергії не виявили. Марія зізнається, що не так давно вони займалися сексом утрьох з її університетською подругою.

У 16 серії хлопець на ім’я Ден приходить навідати свою подружку Мелінду, яку після пересадки серця мати тримає в стерильній кімнаті. Коли Ден входить до неї, Мелінда скаржиться, що сидить вдома, як у в’язниці, і раптово у неї починається алергічний напад. Барбара вбігає і робить їй укол, а потім звинувачує Дена в тому, що він щось притягнув до кімнати. Вілсон каже Хаусу, що в них у лікарні новий випадок ― дівчина ледве не задихнулася в стерильній кімнаті.

У ролях: Г’ю Лорі, Ліза Еделстайн, Омар Еппс, Роберт Шон Леонард, Дженніфер Моррісон, Джессі Спенсер, Боббін Бергстром, Пітер Джейкобсон, Олівія Вайлд та ін.

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