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Брусничний десерт: рецепт від Тетяни Висоцької

02.09.2020

Ведуча програми «Вікна-новини» і ток-шоу «Таємниці ДНК» Тетяна Висоцька поділилася у швидким рецептом осіннього десерту. Основним інгредієнтом стала брусниця. Як приготувати в домашніх умовах райську насолоду та досягнути яскравого та делікатного смаку – дізнайтеся в матеріалі.

Осінь – це пора, коли всі фрукти та ягоди відходять від звичного раціону на літній період. Проте всім нам хочеться продовжувати харчуватися так, аби насичувати організм низкою вітамінів. Потішити свої смакові рецептори можна й восени, про що розповіла Тетяна Висоцька.

татьяна высоцкая

Для приготування брусничного десерту необхідно небагато продуктів та часу.

Інгредієнти:

  •         Сир кисломолочний 200 г
  •         Желатин 2,5 ст. л., розмочений у 50 г води
  •         Молоко 100 г
  •         Брусниця
  •         Цукор за смаком

Спосіб приготування:

  1. До розмоченого желатину додайте склянку молока.
  2. Сир, склянку зажельованого молока і жменьку брусниці подрібніть блендером.
  3. Додайте цукор за бажанням.
  4. Залийте у форми і поставте в холодильник.

Більше на тему: Ведуча «Вікна-новини» Тетяна Висоцька поділилася зворушливими фото доньки-першокласниці


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