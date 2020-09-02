Алкогольне желе — рецепти желе з білого і червоного вина, шампанського, лікеру від Шеви Дімарика
02.09.2020
Алкогольне желе — вразить своїм смаком і простотою приготування. Подавши такий десерт ви точно зможете здивувати своїх друзів і знайомих незвичайним смаком. Рецептами алкогольного желе поділився учасник «МастерШеф. Професіонали» Шева Дімарик. Покрокові рецепти желе з білого і червоного вина, шампанського та лікеру читайте в матеріалі.
Алкогольне желе — рецепт желе з червоного вина
Інгредієнти:
- червоне напівсолодке вино — 1 склянка
- желатин — 25 г
- апельсин — 1 шт.
- вода — 350 мл
- цукор — 1 склянка
- ванілін — дріпка
Приготування:
- Желатин заливаємо невеликою кількістю води і даємо постояти не менше 30 хвилин.
- Воду доводимо до кипіння. Розчиняємо весь цукор.
- Апельсин очищаємо від шкірки і ріжемо великими шматками.
- Відправляємо його в солодку воду, додаємо вино і ванілін.
- Тримаємо на маленькому вогні 2 хвилини.
- Нагріваємо желатин, не доводячи до кипіння, поки крупинки повністю не розчиняться.
- Виливаємо його в остиглу винно-апельсинову суміш.
- За бажанням дістаємо шматочки фруктів і розливаємо в форми.
- Ставимо желе в холодильник до повного застигання.
Алкогольне желе — рецепт желе з білого вина
Інгредієнти:
- біле напівсолодке вино — 1 склянка
- желатин — 25 г
- ананас консервований — 1 банка
- вода — 350 мл
- цукор — 1 склянка
- ванілін — дрібка
Приготування:
- Желатин заливаємо невеликою кількість води і даємо постояти не менше 30 хвилин.
- Зливаємо сік з банки з ананасами і доводимо до 350 мл водою або вином, якщо хочете желе міцніше. Додаємо склянку вина.
- При бажанні додаємо цукор 1—2 ч.л. і трохи прогріваємо до розчинення кристалів.
- Набряклий желатин ставимо на водяну баню і повністю розчиняємо.
- Всі з’єднуємо, заважаємо і розливаємо по формах.
- Кільця ананасів розрізаємо на скибочки і акуратно, кладемо по кілька штук в кожну форму.
- Ставимо желе в холодильник до повного застигання.
Алкогольне желе — рецепт желе з шампанського
Інгредієнти:
- шампанське — 1 стакан
- полуниця свіжа — ½ склянки
- вода — 3 ст. л.
- желатин — 10 г
- цукор — 1 ст. л.
Приготування:
- Розчиняємо цукор в гарячій воді і засипаємо в неї желатин.
- Даємо постояти не менше 20 хвилин.
- Очищаємо нарізаємо на дрібні шматочки.
- Нагріваємо желатин на водяній бані, до зникнення крупинок.
- Наливаємо в остигнула масу шампанське, перемішуємо, щоб осіла піна.
- Розливаємо по формах.
- Заповнюємо їх на 1/3 і прибираємо на 10 хвилин в морозилку, щоб шар затвердів.
- Дістаємо форми і розкладаємо рівним шаром ягоди полуниці.
- Доливаємо залишилася желейну суміш і прибираємо в холодильник на 2-3 години.
Алкогольне желе — рецепт желе з лікеру
Інгредієнти для желе «Пинаколада»:
- кокосовий лікер — 200 мл
- ананасовий сік (з банки) — 200 мл
- консервовані ананаси — 1 банка
- сік лайма — 50 мл
Приготування:
- 1,5 ст.л. желатину замочуємо, як зазначено в інструкції і залишаємо набухати.
- Потім розчиняємо його на водяній бані і наливаємо ½ в кокосовий лікер (це перший шар).
- Наповнюємо форми і ставимо на холод.
- З лайма вичавлюємо сік і змішуємо його з ананасовим, вливаємо желатин, що залишився.
- Нарізаємо консервовані ананаси шматочками.
- Коли перший шар застигне, заливаємо зверху тропічну суміш і акуратно розкладаємо порізані ананаси.
- Прибираємо в холодильник на 2 години.
- Готове желе прикрашаємо збитими вершками, кокосовою стружкою і часточкою лайма.
Смачного!
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