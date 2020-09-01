На телеканалі СТБ відбулась прем’єра: в ефір вийшли перші серії розширеної версії «Спіймати Кайдаша». Це адаптація відомої повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». Одну з головних ролей ‒ Омелька Кайдаша ‒ у фільмі зіграв Заслужений артист України Віктор Жданов. Читайте в нашому матеріалі біографію актора.

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Віктор Жданов народився 3 березня 1968 року в селі Киселівка на Херсонщині. З самого дитинства він знав, що хоче пов’язати своє життя з кіно, тому після школи Віктор вступив до Херсонського культурно-просвітницького училища на спеціальність «Режисер самодіяльних театральних колективів».

Після закінчення навчання Віктор Жданов почав працювати актором у Херсонському академічному обласному театрі ляльок. Пізніше артист перейшов у Херсонський обласний український музично-драматичний театр ім. М. Куліша. А у 2000 році актор переїхав на Схід України, де працював у Донецькому національному академічному українському музично-драматичному театрі.

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У 2014 році життя актора та його сім’ї різко змінилося. Із початком бойових дій в Україні Віктору Жданову довелося кинути все й переїхати до Києва. Однак така зміна пішла тільки на користь акторові. У столиці режисери розгледіли в ньому талант і почали запрошувати на зйомки. Сьогодні Віктор Жданов ‒ один із найпопулярніших і найзатребуваніших акторів в Україні. За короткий період часу Віктор знявся більш ніж у 30-ти фільмах.

Як зізнається актор, одне з головних місць в його кар’єрі займає роль у фільмі «Кіборги», де Віктор зіграв старого чоловіка. Його роботу високо оцінили глядачі.

У березні 2020 року телеканал СТБ представив новий комедійний серіал «Спіймати Кайдаша», в якому Віктор Жданов виконав головну роль ‒ голову сімейства Кайдашів ‒ Омелька.

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