Проєкт «Таємниці ДНК» не має аналогів на українському телепросторі. Перший сезон допоміг гостям студії знайти відповіді на життєво важливі питання: відшукати біологічних батьків, дітей, братів і сестер, розкрити таємниці минулого і сьогодення. Стала відома дата старту нового сезону ток-шоу «Таємниці ДНК». Детальнішу інформацію можна отримати в матеріалі.

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Новий сезон стане справжньою сенсацією! Дивовижні історії, які кардинально змінять життя всіх присутніх у студії «Таємниці ДНК». Ведуча Тетяна Висоцька традиційно відкриє конверти з результатами генетичних тестів, а експерти допоможуть розібратися в юридичних, психологічних та інших питаннях.

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Новий сезон проєкту «Таємниці ДНК» стартує 1 вересня на телеканалі СТБ. Щовівторка о 19:00 будуть розкриті нові таємниці народження, зрад, злочинів і навіть походження тих, хто звернувся по допомогу.

Унікальний проєкт на чолі з професіоналами візьметься за нові історії, а також здійснить багато мрій знайти своїх близьких. Спростувати або підтвердити спорідненість, простимулювати правоохоронні органи взятися за розслідування і дати точну вичерпну відповідь — може програма «Таємниці ДНК» 1 вересня о 19:00.

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