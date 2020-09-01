Стартував загальноукраїнський флешмоб «І будуть люди»

31 серпня в соціальних мережах розпочався флешмоб #ібудутьлюди. Його започаткувала творча група 12-серійного фільму «І будуть люди» (виробництво студії FILM.UA за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України). Творці історичної саги, знятої за однойменним романом Анатолія Дімарова, закликають користувачів соцмереж ділитися родинними спогадами та фотографіями.

Дія стрічки відбувається на Полтавщині на початку ХХ століття. У буремних подіях, що всуціль змінили звичний уклад життя – Перша світова війна, революція, розкуркулення, Голодомор – кожен герой історії обирає свій шлях та захищає свою правду.

Ініціатори флешмобу закликають українців ділитися фотографіями та історіями про своїх рідних – дідів і прадідів, багато з яких пройшли через ті самі випробування та зустрічали такі самі виклики долі. У публікаціях обов’язково має бути хештег #ібудутьлюди.

Цим флешмобом творці хочуть нагадати, що історія України починається з кожного з нас: із сімейних розповідей про життя бабусь і дідусів, їхніх спогадів, старих фотографій. Саме через родинні історії ми дізнаємося про важливі поворотні події в історії України, намагаємося їх собі уявити та зрозуміти, чому люди обирали той чи інший шлях.

Раніше, в серпні, на сторінках «І будуть люди» та телеканалу СТБ вийшла серія з 9 відеороликів «Наша Історія», присвячених проєкту. В них актори – виконавці головних ролей – спочатку від імені своїх персонажів, а далі від себе міркують про найважливіше: родину, батьківщину, історію, вірність, любов, дружбу, віру… Вони ставлять запитання та порівнюють події сторічної давнини із сьогоденням. Саме це й пропонується учасникам флешмобу – подивитися на історію своїх предків як на частину історії України.

Стежити за флешмобом можна за хештегом #ібудутьлюди в соцмережах.

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