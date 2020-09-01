Сьогодні, 1 вересня, о 20:15 вийдуть 3 і 4 серії розширеної версії легендарного серіалу «Спіймати Кайдаша». Цієї весни нове прочитання повісті Івана Нечуя-Левицького викликало небувалий резонанс, завоювало високі рейтинги і абсолютну любов глядачів. Усе літо творців просили зробити продовження або повторний показ серіалу, і телеканал СТБ вирішив порадувати шанувальників ― випустити режисерську версію з діалогами та сценами, які не ввійшли в прем’єрний показ. Що ж станеться в 3 і 4 серіях розширеної версії «Спіймати Кайдаша»?

Мотря намагається догодити свекрусі і робити всю роботу по господарству, але, підслухавши, як та обговорює її з бабою Палажкою і називає ледачою, починає мстити. У хаті починаються скандали. Кайдаш уперше ловить «білку» під час одного з них, але нікого це не зупиняє. Мотря випадково знаходить Танчин лист Карпові, де та зізнається в коханні і в тому, що вагітна від нього. Вони лаються і миряться. Карпо переконує, що дитина не від нього.

Лаврін спить у кухні, читає книги і гуляє з дівчатами, зовсім не помічаючи 16-річну Мелашку, яка закохалася в нього, побачивши в клубі. Він їде на заробітки. У день Різдва повертається додому і застає грандіозний скандал. Потім розуміє, що Танька вагітна.

Актори: Віктор Жданов, Ірина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов, Антоніна Хижняк, Дарина Федина, Ярослав Безкоровайний, Роман Ясинівський, Юлія Врублевська.

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