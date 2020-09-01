Сьогодні сучасні ЗМІ переходять на новий рівень. Уже не треба сидіти біля телевізора і чекати на випуск новин або гумористичне шоу. Все вже давно є в телефоні. А точніше — в соціальних мережах. Читайте в нашому матеріалі добірку найкращих телеграм-каналів осені. Повірте, ми завжди знайдемо, чим вас здивувати.

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Хочете бути в курсі найважливішої інформації про дешеві авіаквитки? Як і де можна придбати акційні тури? Куди варто поїхати на вихідні? Відповіді на всі ці запитання ви знайдете в тревел-блозі про подорожі Lowcost.UA. Канал пропонує акційні ціни на лоукостер і нагадує про відкриття нових напрямків з України. Повірте, карантин рано чи пізно закінчиться, а от інформація, яку пропонує цей телеграм-канал, — безцінна.

Не Європою єдиною! В нашій країні дуже багато красивих місць з багатою історією, які можна і потрібно відвідати! На просторах цього каналу ви дізнаєтеся все про подорожі в нашій країні. Автори діляться інформацією про цікаві міста і нетрадиційні місця відпочинку, а красиве написання текстів не може не сподобатися читачеві.

Це корисний чат для тих, хто хоче допомагати. Адміністратори каналу публікують анонси благодійних фестивалів, заходів, шукають охочих допомогти в соціальних проєктах та загалом створюють простір для волонтерського руху в Україні. Цей канал навчить бути добрішим. Тож якщо ви за праве діло, то цей канал саме для вас.

Хочете бути в курсі всіх новин, але іноді не розумієте, про що йдеться? Канал для тих, хто нічого не розуміє з того, про що говорять у новинах. Тут простими словами розповідають про політичні події і соціальні чинники. Все для того, щоб наші громадяни були краще обізнані в житті своєї країни.

Якщо ви любите дивитися вайни, то вам сюди! Популярна українська блогерка знімає найсмішніші пародії і ділиться відео зі своїми підписниками. Уля розбирається в українському гуморі, розповідає без політики і принижень. Тільки сміх і відпочинок. Що ще треба після важкого робочого дня?

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