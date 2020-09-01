Гороскоп на 2 вересня 2020 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в середу. Що особливе може статися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на 2 вересня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Екстрасенси попереджають Овнів про те, що вони можуть відчути внутрішню слабкість і невпевненість у собі. Навіть найпростіші питання, на кшталт, що приготувати на вечерю або що надіти, 2 вересня здатні викликати в душі Овнів бурю суперечливих емоцій! Тому порада Овнам на цей день: або зусиллям волі впоратися з сумнівами, або щодо всіх спірних питань радитися з оточенням.

Телець

Тельцям не варто довіряти своїй інтуїції, навіть якщо їм здасться, що вони виразно чують її голос. Протягом усього дня екстрасенси не радять покладатися на свій внутрішній голос, удачу, везіння й інші ефемерні матерії. Тільки логіка, точний розрахунок і доскональне розуміння того, що робите, можуть гарантувати 2 вересня потрібний результат.

Близнюки

Екстрасенси радять Близнюкам узяти невеликий вихідний, випасти з суєти і зайнятися собою. Похід у салон краси, на фітнес або шопінг 2 вересня ― не примха, а спосіб набратися свіжих вражень, позитиву і нових сил.

Рак

2 вересня ― день, коли Раки здатні звести нанівець будь-які розбіжності завдяки тверезому і ясному розуму. До того ж сьогодні частіше, ніж зазвичай, люди питатимуть вашої ради. Ракам варто використовувати свої дипломатичні таланти, щоб провести переговори, заручитися підтримкою потрібних людей або відверто поговорити з близькою людиною.

Лев

Левам буде важче, ніж зазвичай, проявляти організованість. Найімовірніше, справи, які вам нецікаві, ви просто перенесе на невизначене «потім», а самі займетеся тим, чим захочете. Якщо ж Левам усе-таки доведеться робити те, що не до душі, вони здатні накоїти купу помилок. Тому єдиний вихід для них 2 вересня ― займатися тим, що викликає інтерес.

Діва

Діви можуть відчути в собі прагнення стати частиною будь-якої системи: вписатися в колектив, вступити до інституту, змінити місце роботи або навіть укласти шлюб. Інакше кажучи, вони здатні задуматися про своє місце в житті і почати діяти, щоб зайняти гідне місце під сонцем. Взявши на озброєння сьогоднішні плани, Діви мають усі шанси з часом просунутися вгору по соціальних або по кар’єрних сходах.

Терези

Перед Терезами може постати непросте завдання, і від того, як вони його вирішать, багато чого залежатиме. Можливо, саме 2 вересня Терезам потрібно буде ухвалити остаточне рішення в якомусь питанні або зробити крок, який задасть їхньому життю новий напрямок.

Скорпіон

Сьогодні несподівані накладки здатні раз у раз вибивати Скорпіонів з колії, однак, піддавшись емоціям, вони лише сильніше загострять обстановку. Бурчанням і невдоволенням навряд чи вдасться вирішити проблему, тому найкращий вихід ― розслабитися, довірившись долі. Як то кажуть, наберися сміливості, якщо хочеш щось змінити; наберися терпіння, якщо нічого змінити не в змозі.

Стрілець

Екстрасенси віщують Стрільцям вітер змін. Може йтися про зустріч з людиною, з якою ви не бачилися багато років, про новий проєкт, про нову роботу, про подорож. Самотнім Стрільцям доля 2 вересня пророкує романтичне знайомство…

Козеріг

У настрої Козерогів переважатимуть зібраність, цілеспрямованість і діловий підхід. Завдяки цьому вони відмінно впораються з будь-якою дорученою роботою; єдине, чим їм завтра займатися не варто, ― це творчість. День схиляє Козерогів до того, щоб не виходити за межі звичного, тому будь-які спроби поекспериментувати в гіршому випадку підуть на шкоду, в кращому ― будуть малоефективні.

Водолій

Водоліям варто бути гранично обережними у спілкуванні ― не виключені непорозуміння і конфлікти. У цей день обов’язково знайдуться добрі люди, які захочуть висловити їм своє невдоволення, покритикувати або просто до чогось причепитися. Якщо 2 вересня не хочете образ і сварок, найкраща тактика ― увімкнути дипломата і уникнути удару, гасячи конфлікт у зародку.

Риби

Риби у справах можуть відчути себе господарями становища! Вони контролюватимуть ситуацію, тримаючи всі ниточки в своїх руках. Але при цьому не варто допускати жорсткості і нетерпимості.

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