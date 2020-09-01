Сьогодні о 23:00 на телеканалі СТБ вийдуть 13 і 14 серії другого сезону фільму «Доктор Хаус». Головний герой — геніальний діагност, що володіє сильною натурою, часто порушує загальноприйняті норми і обстоює свої принципи лікування. Хаус очолює діагностичне відділення в навчальній лікарні. Через деякі особливості характеру його не можна назвати улюбленцем пацієнтів і колег — він замкнутий, різкий і цинічний, схильний до бунтарства й мізантропії, але при цьому він профі. Що ж станеться в 13 і 14 серіях 2-го сезону фільму «Доктор Хаус»?

У 13 серії п’ятнадцятирічна модель Алекс Сімс готується до виходу на подіум на показі мод. Вона хвилюється, і її батько Мартін дає їй таблетку заспокійливого. Алекс відправляється на подіум. Раптово в неї паморочиться в голові, і вона падає на дівчину, яка йде попереду, а фотографи продовжують її знімати. Хаус приходить до лікарні пішки, Вілсон запитує, де мотоцикл, і той відповідає, що через біль у нозі він поїхав на автобусі.

У 14 серії літній Генрі Аррінгтон грає в карти з друзями і своєю дочкою Емі. Відчувши нудоту, Емі виходить. Генрі бере її за руку і різко здавлює, але не може пояснити, що з ним сталося. У лікарні Генрі відсилає Емі по каву, щоб поговорити з Форманом наодинці. І коли той повертається до команди і розповідає, в чому справа, то Чейз припускає, що в Генрі може бути рак яєчок. Але Хаус пропонує спочатку повторити аналізи на венеричні захворювання, які спершу нічого не показали.

У ролях: Г’ю Лорі, Ліза Еделстайн, Омар Еппс, Роберт Шон Леонард, Дженніфер Моррісон, Джессі Спенсер, Боббін Бергстром, Пітер Джейкобсон, Олівія Вайлд та ін.

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