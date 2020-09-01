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Що приготувати на сніданок з вівсянки: поради від учасниці «МастерШеф»

01.09.2020

Вівсянка – чудова ідея для смачного і корисного сніданку. Адже вівсяні пластівці містять повільні вуглеводи, які заряджають бадьорістю, а також вітаміни і мінерали, що так потрібні нашому організму. При цьому щоранку їсти кашу необов’язково. Є безліч страв, які можна швидко і просто приготувати з вівсяних пластівців. Учасниця  «МастерШеф. Професіонали» Юлія Прохода поділилась рецептами найапетитніших та ситних сніданків з вівсянки.

Ягідний крамбл

что приготовить на завтрак из овсянки

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Інгредієнти:

  • Свіжі або заморожені ягоди — 4 ст. л.
  • Вівсяні пластівці — 4 ст. л. 
  • Кардамон — ½ ч. л. 
  • Олія — 1—2 ст. л. 
  • Мед — 2 ч. л. 

Спосіб приготування:

  1. Ягоди промити або попередньо розморозити. Викласти на дно порціонної керамічної форми та полити 1 ч. л. меду.
  2. В окремій ємності змішати вівсяні пластівці, кардамон, олію та мед, що залишився. Викласти поверх ягід.
  3. Випікати 1015 хв. при 200 °С. Крамбл готовий, коли ягоди пустили сік, а верхівка підрум’янилась. Готову страву можна подати гарячою з кулькою морозива.

Домашня гранола

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Інгредієнти:

  • Вівсяні пластівці — 4 скл. 
  • Цукати — ¾ скл. 
  • Горіхи і насіння гарбуза або соняшника — ¾ скл. 
  • Сухофрукти або сушені ягоди — ½ скл. 
  • Мед — 4 ст. л. 
  • Олія — 2 ст. л. 
  • Кориця — 1 ч. л. 

Спосіб приготування:

  1. Сухофрукти залити окропом і залишити на 15 хв. Пластівці, цукати, рублені горіхи і насіння змішати. Пропорції можна варіювати на свій смак.
  2. У сотейник налити мед, олію і додати корицю. Нагрівати помішуючи, доки суміш не стане більш рідкою.
  3. Залити медовою сумішшю пластівці та добре перемішати.
  4. Викласти майбутню гранолу на вистелене пергаментом деко. Випікати 1520 хв. при 175 °С, час від часу помішуючи. До готової граноли додати улюблені сухофрукти або сушені ягоди. Подавати з йогуртом або апельсиновим соком.

Смузі з червоної та чорної смородини

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Інгредієнти:

  • Вівсяні пластівці — 2 ст. л. 
  • Червона смородина — 1 скл. 
  • Чорна смородина — 1/3 ст. 
  • Банан — 1 шт.
  • Натуральний йогурт — 150 мл 
  • Морозиво (можна замінити кисломолочним сиром) — 200 г 
  • Мед — за смаком 

Спосіб приготування:

  1. У чашу блендера помістити вівсяні пластівці та змолоти в борошно.
  2. Додати свіжу або заморожену смородину і нарізаний банан. Подрібнити все разом в пюре.
  3. Додати до ягідної суміші морозиво, йогурт та мед. Збивати до отримання однорідної маси.
  4. Готовий смузі розлити у склянки і прикрасити ягодами.

Кокосове вівсяне печиво

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Інгредієнти:

  • Вівсяні пластівці — 75 г 
  • Цільнозернове борошно — 70 г 
  • Кокосова стружка — 60 г 
  • Олія — 6 ст. л. 
  • Мед — 4 ст. л. 
  • Сода — 1 ч. л. 
  • Лимонний сік — 1 ст. л. 

Спосіб приготування:

  1. Сухі інгредієнти змішати.
  2. Олію з’єднати з медом. Погасити соду лимонним соком і додати до медово-олійної суміші.
  3. Влити рідкі інгредієнти в сухі та перемішати.
  4. Деко вистелити пергаментним папером. Вологими руками сформувати кульки, викласти на папір і злегка притиснути ложкою, надаючи форму печива.
  5. Випікати 10 хв. при 200 °С.

Банановий хліб без цукру

диетический банановый хлеб

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Інгредієнти:

  • Вівсяні пластівці — 1 ст. 
  • Банан — 3 шт.
  • Молоко — ½ скл. 
  • Кориця — 1 ч. л. 

Спосіб приготування:

  1. Змолоти в борошно 3/4 скл. вівсяних пластівців.
  2. У чашу блендера покласти банан, корицю і мелені пластівці. Залити молоком і збити.
  3. Всипати цільні пластівці та ложкою перемішати до однорідності. За бажанням можна додати сухофрукти або рублені горіхи.
  4. Вилити тісто в прямокутну форму і випікати 11,5 год. при 180 °С.

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