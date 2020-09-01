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Страви з баклажанів: топ-5 найсмачніших рецептів

01.09.2020

Сезон баклажанів у розпалі! Головне озброїтися кулінарними рецептами і встигнути поласувати усіма найулюбленішими стравами. Які страви з баклажанів можна приготувати? Ми підготували для вас топ-5 найсмачніших рецептів страв з баклажанів від експерта  «Все буде добре» Євгена Поливоди. Детальніше – в нашому матеріалі.

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Рататуй

Інгредієнти:

  • баклажани  два середніх (0,5 кг)
  • кабачки два середніх (0,5 кг)
  • помідори 0,5 кг

Для соусу:

  • болгарський перець 2 шт.
  • помідори 350 г
  • цибуля – 200 г
  • 2 гілочки чебрецю
  • сіль, раст.маслом

Для заправки:

  • часник – 2-3 зубчики
  • раст. масло – 4 ст.л.
  • зелень за смаком
  • сіль перець

Рецепт:

Крок 1: для початку, баклажани нарізаємо тонкими кружечками. Щоб прибрати гіркоту, їх потрібно посолити, залишити на 30 хвилин, потім промити в холодній воді і віджати.

Крок 2: готуємо соус – болгарські перці викладаємо у форму для запікання і відправляємо в духовку приблизно на 30 хвилин при 180 градусах. Поки шкірка не почне чорніти. Готовий перець загортаємо в харчову плівку або пакет і залишаємо остигати.

Крок 3: очищаємо перці від шкірки, видаляємо насіння і нарізаємо дрібними кубиками. Дрібно нарізаємо цибулю і часник. Помідори очищаємо від шкірки і також нарізаємо кубиками.

Крок 4: на рослинному маслі обсмажуємо цибулю, додаємо перець і смажимо 2-3 хвилини. Додаємо помідори й тушкуємо 5-7 хвилин, поки соус не почне густіти.

Крок 5: подрібнити овочеву суміш у блендері, додавши листочки чебрецю (за бажанням). Соус вилити рівним шаром у форму, в якій буде запікатися рататуй.

Крок 6: кабачки і помідори нарізаємо тонкими кружечками.

Крок 7: в форму, чергуючи, викладаємо баклажани, кабачки і помідори.

Крок 8: щоб приготувати заправку, зелень дрібно нарізаємо, змішуємо з дрібно нарізаним часником і рослинним маслом. Солимо, перчимо.

Крок 9: поливаємо блюдо заправкою, накриваємо фольгою і відправляємо його в духовку, розігріту до 180 градусів, на годину.

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Баклажани з горіхами по-грузинськи

Інгредієнти:

  • баклажани – 1 кг
  • волоські горіхи – 100 г
  • зелень – кінза, петрушка
  • часник – за смаком
  • томатна паста – 250 г
  • майонез  200 г
  • сметана  1 ст.л.
  • сіль, перець, рослинна олія

Рецепт:

Крок 1: баклажани нарізаємо кружечками, товщиною 1 см. Щоб вони не були гіркими, солимо і залишаємо їх на півгодини.

Крок 2: подрібнюємо горіхи.

Крок 3: смажимо баклажани на рослинному маслі. Після смаження викладаємо їх на паперовий рушник, щоб прибрати зайву вологу.

Крок 4: в мисочці змішуємо томатну пасту, майонез і сметану. Додаємо туди дрібно нарізані часник, зелень і подрібнені горіхи.

Крок 5: вийшла пасту намазуємо на баклажани і залишаємо їх на ночь. При подачі можна прикрасити зернами граната і зеленню.

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Рулети з баклажанів з сиром

Інгредієнти:

  • баклажани  0,5 кг
  • вершковий сир  100 г
  • помідори  2 шт.
  • зелень  петрушка, кріп, кінза – за смаком
  • часник 2-3 зубчики
  • сіль, раст. масло

Рецепт:

Крок 1: баклажани нарізаємо пластинами, товщиною близько 1 см. Щоб блюдо не було гірким, солимо баклажани і залишаємо на хвилин 20-30.

Крок 2: за цей час робимо пасту – подрібнюємо часник і зелень, змішуємо з вершковим сиром, солимо.

Крок 3: обсмажуємо баклажани на рослинному маслі. Щоб прибрати зайву вологу, промочуємо їх паперовою серветкою.

Крок 4: нарізаємо помідори смужками

Крок 5: сирну пасту намазуємо на баклажани тонким шаром, кладемо смужку помідора і загортаємо в рулетики.

Мусака

Інгредієнти:

  • баклажани  1 кг
  • картопля  450 г (прибл. 5 середніх картоплин)
  • пармезан  100 г
  • панірувальні сухарі  2-3 ст.л.
  • оливкова олія

Для м’ясної начинки:

  • яловичий фарш  500 г
  • баранячий фарш (можна замінити на свинячий)  250 г
  • помідори  400 г
  • цибуля  2 середні цибулини
  • часник  4-5 зубчиків
  • петрушка
  • томатна паста  1 ст. л.
  • біле вино  півсклянки
  • цукор  1 ч. л.
  • паличка кориці
  • мускатний горіх  ½ ч. л.
  • лавровий лист
  • кульки запашного перцю  4
  • сіль

Для соусу Бешамель:

  • вершкове масло  5 ст. л.
  • борошно  5 ст. л.
  • мускатний горіх  ¼ ч. л.
  • сир (твердий, легкоплавлемий)  150 г
  • молоко  1 л
  • сіль  ½ ч. л.

Рецепт:

Крок 1: готуємо баклажани  нарізаємо їх кружечками, солимо і залишаємо на 30 хвилин

Крок 2: дрібно рубаємо 2 цибулини, обсмажуємо на сковороді до золотистого кольору

Крок 3: на сковороду з цибулею викладаємо весь фарш, добре перемішуємо. Додаємо дрібно нарізаний часник, вливаємо біле вино, перемішуємо

Крок 4: в воді розчиняємо томатну пасту, помідори очищаємо від шкірки і подрібнюємо в блендері.

Крок 5: додаємо по черзі до фаршу і кожен раз перемішуємо. Кладемо все спеції, зменшуємо вогонь до мінімуму і тушкуємо до випаровування всієї рідини. Дістаємо корицю, духмяний перець і лавровий лист. Додаємо дрібно нарізану петрушку.

Крок 6: картопля нарізаємо на кружечки і викладаємо їх на деко, злегка змастивши оливковою олією. Ставимо в духовку на 10 хвилин при 180 градусах. Те ж саме робимо і з баклажанами.

Крок 7: готуємо соус бешамель. Для цього, в каструлі розтоплюємо вершкове масло, але так, щоб воно не кипіло. Поступово всипаємо борошно, інтенсивно перемішуючи. Відразу ж вливаємо молоко, не перестаючи помішувати, інакше утворюються грудочки. Варимо поки консистенція НЕ буде нагадувати густу сметану. Під час варіння весь час помішувати вінчиком. Додаємо трохи солі, мускатний горіх і тертий сир.

Крок 8: деко змащуємо оливковою олією, посипаємо поверхню панірувальними сухарями. Викладаємо шар картоплі, посипаємо пармезаном, далі – шар баклажанів і теж посипаємо пармезаном. Викладаємо фарш і зверху поливаємо соусом бешамель. Рівне розподіляємо його, скроплюємо оливковою олією і щедро посипаємо натертим сиром.

Крок 9: прикриваємо поверхню пекарської папером і випікаємо при 180 градусах одну годину. За 15 хвилин до кінця готування знімаємо папір і даємо коротше підрум’янитися.

Корейський салат Хе

Інгредієнти:

  • баклажани   5-6 шт.
  • помідори  5-6 шт.
  • болгарський перець  2 шт.
  • цибуля ріпчаста  3 головки
  • гіркий перець  1 стручок
  • петрушка
  • часник   10 зубчиків
  • сіль, цукор, соєвий соус, оцет 9%, раст. масло

Рецепт:

Крок 1: насамперед, потрібно підготувати овочі: моєму, у баклажан і помідорів обрізаємо плодоніжки, перець очищаємо від насіння, чистимо часник від лушпиння, цибуля очищаємо, ріжемо півкільцями і замочуємо в холодній воді

Крок 2: баклажани нарізаємо смужками уздовж, а потім поперек, щоб вийшли трикутники, добре солимо

Крок 3: опустити баклажани в окріп на 3-4 хвилини, не даючи їм спливати. Після варіння, промити холодною водою, злегка віджати і залишити в друшляку, щоб з них стекла зайва рідина

Крок 4: коли з баклажанів піде зайва рідина, перекладаємо їх в глибоку миску, посипаємо сіллю, цукром і перцем. Додаємо нарізаний гіркий перець, попередньо видаливши з нього насіння

Крок 5: помідори ріжемо на невеликі шматочки, ріпчасту цибулю і болгарський перець нарізаємо тонкими півкільцями, петрушку дрібно рубаємо

Крок 6: додаємо до баклажанів болгарський перець, половину помідорів, половину цибулі, все ретельно перемішуємо

Крок 7: лук обсмажити на олії, поки він не стане прозорим. Після цього відразу ж відправляємо його до баклажанів і перемішуємо

Крок 8: додаємо решту помідори, наливаємо трохи оцту і соєвого соусу. Туди ж додаємо дрібно нарізаний часник і зелень.

Крок 8: Все добре перемішуємо руками, злегка придавлюючи, щоб овочі пустили сік і ставимо в холодильник на кілька годин промаринуватися.

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