«Вікна-новини» покажуть спецпроєкт до дня свого 25-річчя

4 вересня програма «Вікна-новини» на СТБ відзначить 25 років з дня першого виходу в ефір. З нагоди ювілею в понеділок 31 серпня стартує чотирисерійний спецпроєкт «Вікна-25» кореспондента Дмитра Литвиненка. Телеглядачі побачать, як починалася історія програми і всі значущі етапи у формуванні «Вікон».

«Ми поговоримо про «Вікна» як про проєкцію суспільства. На першому етапі – «постсовкове». Потім – бурхливі 90-ті, підлітковий час, час можливостей і заниженої відповідальності. Третій етап – оптимістичне суспільство, яке відчуло силу і, здається, проломило «совок». Але закінчується трагедією. Четвертий етап – суспільство знову шукає себе. Ну і наразі у нас п’ятий етап», – розповідає автор спецпроєкту.

Детальніше про етапи становлення «Вікон»:

«Вікна» 1995–1997 рр. Створення перших незалежних новин, до яких суспільство ще не звикло, адже раніше вся важлива інформація надходила з Останкіно, Москви і російською мовою. Основна проблема – люди привчені до державного телемовлення з центру. Незалежним новинам, та ще й із Києва, потрібно дуже постаратися, щоб заслужити довіру глядачів.

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Зірки першої серії: Олена Фроляк, Микола Княжицький, Володимир Ар’єв, Микола Вересень, Віталій Портников.

«Вікна» 1998–2004 рр. Період «рок-н-ролу». У журналістську професію приходять 19-річні молоді люди. У 22 роки вони вже стають зірками. Відбувається руйнування журналістського німбу: спрощення мови, ігнорування старих стандартів. Час творчої свободи. З’являються до десяти різних проєктів: «Вікна. Кримінал», «Вікна. Спорт», «Вікна. Бізнес» і «Вікна. Столиця».

Зірки другої серії: Єгор Чечеринда, Артем Шевченко, Сергій Швець, Віктор Кабак, Наталка Соколенко, Ольга Червакова, Володимир Бородянський.

«Вікна» 2004–2011 рр. Період капітального «ремонту» програми. Всі паралельні проєкти закрилися. «Вікна» приступили до пошуку свого особливого шляху до глядача. Програмі стали властиві іронія, гумор і кураж. Слоган цієї епохи: «Все набагато цікавіше». «Вікна» відверто акцентують на недоліках влади і вирізняються нестандартним поданням. Три роки поспіль новини на СТБ визнають найкращою в країні інформаційною програмою. Тричі удостоюються телевізійної премії «Телетріумф» і кореспонденти «Вікон». Їх визнають найкращими в Україні телерепортерами.

Зірки третьої серії: Володимир Бородянський, Олексій Мустафін, Сергій Андрушко, Ольга Червакова, Наталка Соколенко.

«Вікна» 2012–2018 рр. Період, коли «Можливо все». Програма вчить об’єднуватися в темні часи – часи революції та війни. Це епоха постправди. Журналісти стають експертами. У програмі виходять гучні і соціально значущі спецпроєкти. «Вікна» поруч і в них розповідають історії.

Зірки четвертої серії: Володимир Бородянський, Борис Сачалко, Ірина Заславець, Ольга Кучер, Тетяна Висоцька.

П’ятої серії у спецпроєкті не буде, адже цей період «Вікна» проживають зараз.

«Те, що ви бачите в ефірі, – це і є п’ята серія. І я ще не знаю, як ця історія закінчиться», – усміхаючись, зазначає Дмитро Литвиненко.

Дивіться спецпроєкт «Вікна-25» з 31 серпня по 3 вересня у програмі «Вікна-новини» о 17:30 і 22:00 на СТБ.

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