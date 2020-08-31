«Вікна-новини» покажуть спецпроєкт до дня свого 25-річчя
4 вересня програма «Вікна-новини» на СТБ відзначить 25 років з дня першого виходу в ефір. З нагоди ювілею в понеділок 31 серпня стартує чотирисерійний спецпроєкт «Вікна-25» кореспондента Дмитра Литвиненка. Телеглядачі побачать, як починалася історія програми і всі значущі етапи у формуванні «Вікон».
«Ми поговоримо про «Вікна» як про проєкцію суспільства. На першому етапі – «постсовкове». Потім – бурхливі 90-ті, підлітковий час, час можливостей і заниженої відповідальності. Третій етап – оптимістичне суспільство, яке відчуло силу і, здається, проломило «совок». Але закінчується трагедією. Четвертий етап – суспільство знову шукає себе. Ну і наразі у нас п’ятий етап», – розповідає автор спецпроєкту.
Детальніше про етапи становлення «Вікон»:
- «Вікна» 1995–1997 рр. Створення перших незалежних новин, до яких суспільство ще не звикло, адже раніше вся важлива інформація надходила з Останкіно, Москви і російською мовою. Основна проблема – люди привчені до державного телемовлення з центру. Незалежним новинам, та ще й із Києва, потрібно дуже постаратися, щоб заслужити довіру глядачів.
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Зірки першої серії: Олена Фроляк, Микола Княжицький, Володимир Ар’єв, Микола Вересень, Віталій Портников.
- «Вікна» 1998–2004 рр. Період «рок-н-ролу». У журналістську професію приходять 19-річні молоді люди. У 22 роки вони вже стають зірками. Відбувається руйнування журналістського німбу: спрощення мови, ігнорування старих стандартів. Час творчої свободи. З’являються до десяти різних проєктів: «Вікна. Кримінал», «Вікна. Спорт», «Вікна. Бізнес» і «Вікна. Столиця».
Зірки другої серії: Єгор Чечеринда, Артем Шевченко, Сергій Швець, Віктор Кабак, Наталка Соколенко, Ольга Червакова, Володимир Бородянський.
- «Вікна» 2004–2011 рр. Період капітального «ремонту» програми. Всі паралельні проєкти закрилися. «Вікна» приступили до пошуку свого особливого шляху до глядача. Програмі стали властиві іронія, гумор і кураж. Слоган цієї епохи: «Все набагато цікавіше». «Вікна» відверто акцентують на недоліках влади і вирізняються нестандартним поданням. Три роки поспіль новини на СТБ визнають найкращою в країні інформаційною програмою. Тричі удостоюються телевізійної премії «Телетріумф» і кореспонденти «Вікон». Їх визнають найкращими в Україні телерепортерами.
Зірки третьої серії: Володимир Бородянський, Олексій Мустафін, Сергій Андрушко, Ольга Червакова, Наталка Соколенко.
- «Вікна» 2012–2018 рр. Період, коли «Можливо все». Програма вчить об’єднуватися в темні часи – часи революції та війни. Це епоха постправди. Журналісти стають експертами. У програмі виходять гучні і соціально значущі спецпроєкти. «Вікна» поруч і в них розповідають історії.
Зірки четвертої серії: Володимир Бородянський, Борис Сачалко, Ірина Заславець, Ольга Кучер, Тетяна Висоцька.
П’ятої серії у спецпроєкті не буде, адже цей період «Вікна» проживають зараз.
«Те, що ви бачите в ефірі, – це і є п’ята серія. І я ще не знаю, як ця історія закінчиться», – усміхаючись, зазначає Дмитро Литвиненко.
Дивіться спецпроєкт «Вікна-25» з 31 серпня по 3 вересня у програмі «Вікна-новини» о 17:30 і 22:00 на СТБ.