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Церковні свята у вересні 2020: календар православних свят

31.08.2020

Які нас чекають церковні свята у вересні 2020 року? Знати про це необхідно точно, щоб не робити зайвих домашніх справ і не забути вшанувати традиції та релігійні обряди. Детальніше про церковні свята у вересні 2020 року — читайте в матеріалі.

11 вересня — Усікновення глави Іоана Предтечі

День пам’яті про про мученицьку смерть Іоана, Предтечі і Хрестителя Господнього. 

19 вересня — Михайлове чудо

У цей день вшановують Архістратига Михаїла, згадують про чудо, здійснене ним у Хонах.

21 вересня — Різдво Пресвятої Богородиці

День народження Діви Марії.

27 вересня — Воздвиження Хреста Господнього

День, коли Єрусалимський патріарх Макарій підніс Хрест, щоб усі присутні могли побачити знайдену святиню.

30 вересня — День пам’яті мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії

Більше на тему: Календар садівника-городника на вересень 2020 року від екстрасенсів СТБ

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