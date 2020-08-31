Сьогодні, 31 серпня, о 20:15 відбудеться прем’єра розширеної версії легендарного серіалу «Спіймати Кайдаша». Цієї весни нове прочитання повісті Івана Нечуя-Левицького викликало небувалий резонанс, завоювало високі рейтинги і абсолютну любов глядачів. Все літо творців просили зробити продовження або повторний показ серіалу, і телеканал СТБ вирішив порадувати шанувальників – випустити режисерську версію з діалогами та сценами, які не ввійшли в прем’єрний показ. Що ж станеться в прем’єрних серіях розширеної версії «Спіймати Кайдаша»?

Лаврін повертається з армії, його святково зустрічає сім’я і односельці. Особливо йому рада сусідка Таня, яка на зло Карпу спить з Лавріном в першу ніч після його повернення. На цій вечірці Карпо бачить Мотрю і закохується в неї. Він її запрошує в клуб, але вона приходить з Артемом – сином голови колгоспу. Карпо зчиняє бійку.

Кайдаш скаржиться Карпу на матір, щоб якось виправдати своє зловживання алкоголем. Лаврін не зупиняється на Таньці і гуляє з іншими дівчатами. В цей час Карпо сохне по Мотрі, впевнений, що вона скоро вийде за Артема. Карпо в церкві зустрічає Мотрю, яка говорить, що не виходить заміж, а йде працювати в місто. У день від’їзду Карпо викрадає Мотрю прямо з автобусної зупинки.

Режисер: Олександр Тименко

Актори: Віктор Жданов, Ірина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов, Антоніна Хижняк, Дар’я Федина, Ярослав Безкоровайний, Роман Ясинівський, Юлія Врублевська.

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