«І будуть люди»: історія персонажа Оксена Івасюти

Вже у вересні глядачі телеканалу СТБ зможуть насолоджуватися переглядом неймовірного історичного серіалу «І будуть люди». Це епічна драма, екранізація епохального роману Анатолія Дімарова, в основі якого ― людські долі на зламі історичних подій. Прем’єра серіалу відбудеться 14 вересня на телеканалі СТБ. Творці драми «І будуть люди» спеціально до прем’єри запустили цікавий проєкт у YouTube із назвою «Наша історія». Історію персонажа Оксена Івасюти читайте в матеріалі.

«Нас не раз нацьковували одне на одного, ділили на бідних і багатих, правильних і неправильних. Але в результаті страждали всі. Насправді, кожен корисний по-своєму. І ми повинні підтримувати таких людей, які працюють на землі», – вважає Остап Дзядек, який грає Оксена Івасюту.

Спеціальний проєкт «Наша історія» через розповіді героїв фільму говорить про найважливіше у складній та неоднозначній історії України та в житті кожного з нас. Відео циклу змушують задуматися про виклики, які зустрічала Україна та українці у ХХ столітті, про те, як кожен українець знаходив власний шлях у буремні часи, мріяв, боровся та обстоював свою правду і як наше минуле пов’язане з сучасністю.

Дивіться історичну сагу «І будуть люди» вже з 14 вересня на телеканалі СТБ.

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