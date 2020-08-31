Гороскоп на 1 вересня 2020 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку у вівторок. Що особливе може статися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на 1 вересня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Сприятливий день у професійній і фінансовій сферах. Можливе перспективне співробітництво. Інтуїція працює на максимальному рівні. З’являться шанси на ухвалення рішень, які внесуть правильні зміни в життя. Рекомендація дня ― не піддавайтеся спокусам і «солодким» промовам.

Телець

Зарозумілість ― це риса, яка може зіпсувати ваші стосунки в різних сферах, тим більше що сьогодні у вас не все добре з погляду концентрації. Рекомендація екстрасенсів ― будьте обережними в тому, що ви говорите і робите, звертайте увагу на все, що відбувається навколо вас.

Близнюки

Цей день може принести нове вигідне співробітництво. Також ви можете отримати додаткову суму грошей. Рекомендація екстрасенсів ― не обіцяйте більше, ніж ви зможете зробити. Не відмовляйтеся навіть від найменших шансів.

Рак

Той факт, що ви сповнені життя та енергії, змусить вас виправити, зробити, вирішити все, що ви відклали. Ви зосередите свою увагу на роботі. Рекомендація дня ― складіть список пріоритетів і дотримуйтеся його.

Лев

У професійній сфері справи підуть так, як вам хотілося б. Особисті стосунки, з різних причин розірвані, натягнуті, ― відродяться в цей день. Дайте собі шанс бути щасливими, відкиньте сумніви і минулі розчарування.

Діва

Через несподівані фінансові проблеми ваша нервозність зросте. Не турбуйтеся, якщо ваш супутник по життю не виконає щось, як ви хотіли. Уникайте напружених розмов з ним, бо ви агресивніші, ніж зазвичай. Рекомендація зірок ― перетворіться на слухача, менше взаємодійте з іншими людьми.

Терези

Ви дійдете висновку, що стан «летаргії», в якому ви перебуваєте, спричинений нездатністю бути почутими, тому ви разробите план вирішення цієї проблеми. Дружба, близькі стосунки, які не приносять вам задоволення, радості, будуть розірвані. На їх місце прийдуть нові люди, які будуть підтримувати вас.

Скорпіон

Складіть список важливих справ і розставте пріоритети, щоб бути максимально ефективними. Ви можете закласти міцну основу вашого благополуччя, і результати дуже скоро з’являться. У всіх сферах життя, у тому числі особистій, беріть ініціативу на себе.

Стрілець

Непростий день з погляду кохання. Ви можете захопитися кимось із вашого оточення, навіть якщо ви вже перебуваєте в інших стосунках.

Козеріг

Не виключено, що несподівана ситуація може породити різні перешкоди протягом дня. Можлива поява проблем на шляху в досягненні поставленої мети.

Водолій

Ви будете незадоволені ставленням оточення, що призведе до суперечливих дискусій або навіть конфліктів. Але в підсумку ви знайдете у всьому негативному шлях до успіху.

Риби

Сьогодні у вас є великі шанси просунутися в соціальному плані. І якщо ви самотні, знайти саме те, що давно шукаєте.

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