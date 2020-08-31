Катерина Григоренко – єдина з усіх акторів серіалу «І будуть люди», яка зіграла в ньому одразу дві ролі! Образи Олени та Олесі, за словами Катерини, далися їй непросто, але перевтілення одразу в двох незвичних персонажів – неймовірний досвід для молодої актриси! Ексклюзивне інтерв’ю талановитої Катерини Григоренко – далі в матеріалі!

Розкажіть про своїх персонажів у серіалі «І будуть люди», які вони?

Я зіграла двох героїнь, матір і дочку. Олена (мати) — це та людина, яка може довго мовчати і терпіти, але потім, коли вибухає, стає безстрашною. Її видали заміж за старого заможного чоловіка, і в неї не було ніякого права голосу. Як і в більшості жінок того часу. Але вона мала таку внутрішню силу, що зрештою змогла обрати те, чого хотіла насправді. Ціною життя. Олеся (дочка) — це інша історія. Це історія людини, яка жила в злагоді і любові, але з часом дізналася, що ціною такого життя була правда. Їй брехали про справжню історію її батьків, ― це дуже символічна тема для нашого народу, насправді. І вона, як і її мати, знаходить у собі сили вчинити так, як наказує серце. І їй, на відміну від матері, це вдається.

Що у вас спільного з цими персонажами?

Я знаю, як страшно йти проти того, як «правильно» жити. Я знаю, як це — мати вибір між «правильним» і «стабільним» життям і чимось незвіданим, але чого насправді дуже хочеться всім серцем. Я знаю, як важливо в цей момент вибору почути своє серце і не побоятися пожертвувати всім. Хочу бути такою ж сміливою, як мої героїні.

Яка з цих двох ролей для вас особисто була ближчою?

Для мене в обох героїнях є щось дуже близьке. В Олені мені близька оця внутрішня сила, яка рано чи пізно повинна прорватися. А в Олесі — її чистота і наївність, а потім різкий злам і розчарування. І те, що вони обидві в найважливіший момент їхнього життя опиняються сам на сам із собою. Як і кожен з нас.

Чим ви надихалися, коли грали своїх персонажів? Як вживались у ролі?

Я дуже надихалася музикою. В мене був ритуал: я завжди дорогою на зйомку (а їхати було далеко за Київ) слухала народні пісні у виконанні Курбасів або Мар’яни Садовської. Іще мене дуже надихали історії і світлини моїх предків. Я їздила в село, і мені розповідали про те, як розкуркулювали моїх прадідів, усіх: і тих, у кого було багато земель, і тих, хто мав одного лише коня та віз. Як збирали податки за кожне дерево, а за несплату висилали у в’язницю на десять років. У нашій сім’ї дуже багато таких історій. Тому коли я вперше прочитала сценарій, я відчула, що це щось дуже особливе для мене. Дуже боляче було читати сцени…

Який день для вас був найскладнішим під час зйомок?

Найскладнішим особисто для мене став останній день. Але насправді дуже складно було, коли ми знімали сцену пожежі, для якої спеціально побудували невеличку хату, а я мусила стояти і дивитися в камеру, поки ця хата горить. Це була ніч на Хелловін, і в цю ніч вдарив мороз, надворі було приблизно -5, а стояти треба було в одній сорочці. Усім акторам знайома ця тема: не відчуваєш ані рук, ані ніг, а треба усміхатися і видавати емоції.

Чи пам’ятаєте ви якісь курйозні випадки зі зйомок?

О, так! На початку серіалу є сцена сексу Олени і Свирида. Віктор Жданов жартує, що він заради цієї сцени хотів потрапити у серіал. І ось настав цей день. Усі, крім режисера і оператора, вийшли з кімнати (насправді всі зібралися назовні і дивилися плейбек). Аркадій (режисер Аркадій Непиталюк. ― Прим. ред.) одразу сказав, що сцена повинна звучати грубо. Ну, ми почали знімати. Ми з Віктором у різних вагових і вікових категоріях, м’яко кажучи. Він дуже старається мене не травмувати, але в результаті все одно мала купу синців і розтягнуту ногу. Спекотно, ми мокрі, стрес, тісно, а сцена все не виходить. У результаті зробили десь 16 дублів! Більше дублів за весь час зйомок взагалі не пам’ятаю. Ми з Віктором були вже добряче пом’яті. Дивимося сцену — а вони весь час знімали лише деталі одягу, а нас показують лише в кінці, коли ми вже лежимо окремо. Коротше кажучи, можна було так не старатися! (Сміється. — Прим. ред.).

У серіалі «І будуть люди» дуже багато відомих акторів. У вас склалися з кимось хороші взаємини?

Так, з усіма! Я просто прагнула якомога більше бути поряд і надихатися спілкуванням з цими людьми. Це неймовірні люди. Усі: Остап, Акмал, Віктор, Сашко, Олена. Вони дуже потужні партнери. А між сценами ми так сміялися, що під кінець зміни вже не було сил стояти на ногах. Цей веселий настрій завжди створював Аркадій, від його жартів можна було просто луснути. Крім того, він як режисер дуже тонко відчуває, що потрібно актору чи акторці. Він не філософствує марно, а просто каже якісь дуже прості і точні речі, і ти одразу все відчуваєш. Люблю їх усіх.

Чому українцям потрібно подивитися цей серіал?

Тому що більшість із нас досі живе під впливом перекрученої радянської історії, яка заперечувала геноцид, голодомор. Це дуже важлива проблема для нас — відсутність справжньої самоідентифікації. Я би хотіла, щоб мені такий серіал показали, коли я навчалася в школі.

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