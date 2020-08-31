Сьогодні о 23:00 на телеканалі СТБ вийдуть 11 і 12 серії другого сезону фільму «Доктор Хаус». Головний герой ― геніальний діагност, що володіє сильною натурою, часто порушує загальноприйняті норми і обстоює свої принципи лікування. Хаус очолює діагностичне відділення в навчальній лікарні. Через деякі особливості характеру його не можна назвати улюбленцем пацієнтів і колег ― він замкнутий, різкий і цинічний, схильний до бунтарства й мізантропії, але при цьому він профі. Що ж станеться в 11 і 12 серіях 2-го сезону фільму «Доктор Хаус»?

У 11 серії підліток Адам і його батько катаються на квадроциклі по лісу. Адам просить пустити його за кермо, і коли вони їдуть з гірки, він втрачає керування. Батько падає на землю, а Адам врізається в складені бетонні труби, і квадроцикл вибухає. Коли хлопця привозять до лікарні, Хаус читає статтю свого колишнього однокурсника, яку той опублікував в індійському журналі.

У 12 серії Хаус перевіряє засіб від мігрені, який розробив Вебер, на коматозникові. І коли про це дізнається Кадді, то обурюється, що Хаус використовував хворого для того, щоб довести, що засіб Вебера не допомагає від мігрені.

У ролях: Г’ю Лорі, Ліза Еделстайн, Омар Еппс, Роберт Шон Леонард, Дженніфер Моррісон, Джессі Спенсер, Боббін Бергстром, Пітер Джейкобсон, Олівія Вайлд та ін.

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