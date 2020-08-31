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«Детектор брехні»-10 випуск 1: Як батьківська любов породжує дитячі комплекси

31.08.2020

Сьогодні після тривалої перерви відбудеться найчесніша прем’єра осені — 10-й сезон психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий Дмитро Карпачов за допомогою поліграфа спробує дізнатися правдиві відповіді на найбільш хвилюючі запитання. Що таке батьківська любов, і в який момент вона перетвориться на джерело дитячих комплексів? Читайте всі подробиці в матеріалі.

детектор

У першому випуску в крісло проєкту сяде Анастасія Ташабаєва. Жінка дуже боїться припуститися у вихованні своєї дитини тих самих помилок, які зробили її батьки. Відверті відповіді допоможуть їй розібратися в собі.

Більше на тему: Дмитро Карпачов: Я вдячний кожному героєві за те, що він розповів свою історію

У 1 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні» ви дізнаєтеся:

  • Якими звірячими методами виховував Анастасію її батько?
  • Чому найтепліший спогад героїні про дитинство — це час, який вона провела в лікарні?
  • Чому Анастасія була змушена танцювати топлес у столичних клубах?
  • Як батько Анастасії прокоментує те, що живе в одному будинку з дружиною і коханкою?
  • Чи почує Анастасія від батька слова любові?

Video: «Детектор брехні»-10 випуск 1: Як батьківська любов породжує дитячі комплекси

Детектор брехні 10 сезон: в 1 випуску від 31.08.2020 розбиралися, що таке батьківська любов, і в який момент вона перетвориться в джерело дитячих комплексів?

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