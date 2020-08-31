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Чим приголомшить 6 випуск нового сезону «Таємниці ДНК»?

31.08.2020

Новий сезон проєкту «Таємниці ДНК» розпочинається з історії, яка здивує позицією головних героїв. У студію ток-шоу звернулося подружжя, яке бажає повернути 1 млн гривень, сплачених як аліменти, та придбати на них… квартиру. Проте чи все насправді так просто? Більше дізнайтеся 1 вересня о 19:00 у 6 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-2 на телеканалі СТБ!   

У 6 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-2 ви дізнаєтеся:  

  • Що змусило чоловіка засумніватися в родинному зв’язку?
  • Скількох із 5 дітей він вважає не своїми?
  • Хто та що наштовхнуло його на думки про зради колишньої дружини?
  • Як діти звернуться до ймовірного батька?
  • І що покажуть результати аж 5 тестів ДНК?

Більше на тему: Ведуча проєкту «Таємниці ДНК» Тетяна Висоцька: Ще в медучилищі любила генетику

Не пропустіть уже 1 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ прем’єру нового сезону ток-шоу «Таємниці ДНК».  

Video: Чим приголомшить 6 випуск нового сезону «Таємниці ДНК»?

1 вересня 2020 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 6 випуск 2 сезону. Чим здивує 6 випуск Таємниці ДНК від 01.09.2020 - дивіться в анонсі

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