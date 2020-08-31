Сьогодні, 31 серпня, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 37 випуск психологічного реаліті «Супермама». Учасниці з кардинально протилежними поглядами на материнство змагатимуться за звання кращої мами. Сьогодні в бій вступає нова четвірка мам із сонячної Одеси. Як оцінить конкуренток експерт із питань дитячої вікової психології і ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Усі подробиці — в матеріалі.

Більше на тему: «Супермама»: Мама-екстрасенс, мама-дієтолог, б’юті-мама і мама проблемного підлітка — учасниці нового тижня проєкту

Сьогодні глядачі познайомляться з новою четвіркою учасниць із Одеси: мамою-екстрасенсом, мамою-дієтологом, б’юті-мамою і мамою проблемного підлітка. І в перший день конкурентки вирушать оцінювати методи виховання мами проблемного підлітка Ані. Жінка — дизайнер, виховує 12-річну Луїзу. Вона впевнена, що дітей не можна змушувати щось робити. Їм треба надавати вибір. Анна вважає себе супермамою, бо виховує в дочці особистість і допомагає їй пройти через складний підлітковий період.

У 37 випуску проєкту «Супермама» ви дізнаєтеся:

Для кого з матусь одна з конкуренток на першу зустріч хотіла принести часник?

Чому учасниці з порогу розкритикували не тільки зовнішній вигляд Луїзи, а й її захоплення?

Після чого конкурентки звинуватили Анну в тому, що вона — утриманка?

Чому в учасниць викликали обурення методи виховання Анни?

Video: 36 випуск проєкту «Супермама» від 31.08.2020: Як покращити життя проблемного підлітка? Супермама 37 випуск: Чому учасниці з порога розкритикували не тільки зовнішній вигляд, але і захоплення Луїзи - дочки першої участніці проєкту

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